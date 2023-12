Santos Clemente Vera libre

Familiares de Santos Vera, acusado de ser uno de los participes del crimen de las turistas francesas, estuvieron presentes desde temprano en las puertas del penal de Villa Las Rosas a la espera de que recupere su libertad.

"Gracias Doctor. Se hizo Justicia, se hizo Justicia estoy muy agradecido con mi abogado nunca me cobró un peso. Siento mucha bronca por la Justicia yo debería haber estado con mis hijos, con mi familia", expresó Vera entre lágrimas mientras se abrazaba con su familia y buscaba a su abogado. "Nunca debí haber estado preso. Mis padres siempre me inculcaron valores", agregó.

"Perdí años de mi vida para estar con mis familiares que ya no están, como mi papá", dijo Vera entre lágrimas abrazado a su esposa Beatríz. "Siempre tuve fe en Dios... Para mí la libertad es todo, lo máximo, ahora quiero pasar tiempo con mi familia, no tengo un peso en el bolsillo en estos momentos", contó Clemente.

Le preguntaron quién es el culpable de todo esto y respondió "la justicia". "Me culparon a mí porque soy pobre, no tengo plata y porque Lasi me nombró". A pesar de que le decían que nunca podría lograr quedar en libertad, Santos Clemente Vera siguió luchando, "Martín Pérez me decía que nunca iba a lograrlo, pero le dije que le iba a sacar hasta el pan de la boca a mi hijo por hacer la contraprueba y por suerte mi abogado me escuchó y jamás me cobró un peso. Tenía miedo que mi familia se canse y es lógico, pero están acá a mi lado y eso es lo más grande", concluyó y luego se fundió en un beso con su mujer que se encontraba muy emocionada por tenerlo de nuevo con ella.