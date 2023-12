Prisión preventiva a dos imputados por atropellar a la pareja de vendedores ambulantes

El hecho ocurrió cerca de las 6 de la mañana, cuando el automóvil en el que circulaban los tres acusados impactó contra las víctimas, que cruzaban la avenida Paraguay transportando un carro sanguchero, a la altura de la rotonda de Diarco aprovechando que el semáforo en rojo los habilitaba para hacerlo.

Surge de la investigación que, luego del impacto, los acusados se habrían dado a la fuga, hasta abandonar el automóvil en la casa de la madre de uno de ellos, ubicada en el barrio Limache. Desde allí, J. S. A. y N. A. D. se dieron a la fuga desoyendo la voz de alto de uno de los policías que los perseguía. En la carrera uno de ellos arrojó la llave del vehículo, que habían dejado cerrado con seguro. Los dos fueron detenidos luego de darse a la fuga.

En tanto, el joven D. M. L. permaneció parado al lado del auto y cuando llegó la policía reconoció espontáneamente haber estado en el auto pero no lo conducía, y se puso a disposición de las autoridades.

A raíz del hecho, a Edgar Oviedo le amputaron sus piernas, mientras que su esposa Gabriela Salcedo continúa internada con estado reservado y fue intervenida quirúrgicamente en varias oportunidades.

J. S. A., de 26 años, está acusado por el delito de lesiones gravísimas culposas agravadas por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor, calificadas por haberse dado a la fuga, con un nivel de alcoholemia igual o superior a un gramo por litro de sangre y por ser mas de una las victimas lesionadas, en perjuicio de la pareja

Durante la audiencia flexible y multipropósito fijada en el marco del plan piloto de oralidad por la Oficina de Gestión Judicial de Garantías (OfiJu), el fiscal penal ratificó la solicitud de la prisión preventiva, teniendo en cuenta la gravedad del hecho, las lesiones sufridas por ambas víctimas. Explicó que el peligro de fuga quedó demostrado desde el inicio, al momento del hecho, cuando se dieron a la fuga en el vehículo hasta dejarlo abandonado y luego darse a la fuga nuevamente de manera peatonal. Además, dijo que hay peligro de entorpecimiento, que quedó demostrado al momento de dejar el auto cerrado con seguro y arrojar la llave para que no sea posible realizar las pericias correspondientes.

Finalmente expuso que se encuentra en estudio una nueva calificación jurídica, más gravosa que la que se les imputó. En cuanto a la verosimilitud del derecho, refirió que se encuentra probada por la declaración de testigos, de víctimas, etcétera.

Por su parte, ambos abogados representantes de la querella adhirieron a lo manifestado por la fiscalía, y explicaron que ambas víctimas sufrieron lesiones graves con secuelas para toda la vida.

Se escuchó durante la audiencia a los acusados. En primer lugar A. reconoció que iba manejando y pidió disculpas a las víctimas y sus familiares. Por su parte, L. dijo que no va a entorpecer la investigación, que no tiene problemas de drogas o alcohol, que trabaja y tiene familia. Dijo que al momento del impacto no sabía qué hacer y que estaba arrepentido de todo lo que pasó. La mujer optó por no declarar.

Luego de un cuarto intermedio, las partes escucharon a una de las víctimas, que solicitó que se haga justicia, ya que su vida había cambiado y su pareja se encontraba aún internada y desconocen cómo será su recuperación.

Al momento de resolver, la jueza tuvo en cuenta la participación de A. y D. en el hecho y su comportamiento posterior, sobre todo al intentar darse a la fuga y esconder la llave del vehículo. Además que se encuentra aún en etapa primigenia de investigación, habiendo transcurrido poco más de un mes desde la fecha del hecho, y restan medidas probatorias por producir. Sumado a esto, A. reconoció durante la audiencia ser quien conducía el vehículo.

Dijo que de los informes surgió que el auto fue dejado al frente de la casa de L., y desde allí se dieron a la fuga A. y D., según la declaración de un testigo, que vio una pareja de un hombre y una mujer darse a la fuga juntos y haciendo caso omiso a la voz de alto policial.

También ponderó que hay un daño en el cuerpo y la salud de las víctimas, el alcohol en sangre de A. y que el mismo se dio a la fuga sin prestar el auxilio necesario a las víctimas ni ponerse a disposición de la justicia.

Por todo ello, la jueza dictó la prisión preventiva de A. y D., quienes deberán continuar alojados en la Alcaidía General de la Provincia.

En relación a L., tuvo en cuenta que su situación es diferente a la de los otros acusados, ya que reconoció haber estado en el vehículo al momento del hecho, señalando como conductor a A., y se presentó espontáneamente ante la comisaría. Por ello ordenó su libertad y tuvo presente la caución personal de la madre del acusado.