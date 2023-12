En el Materno Infantil hay unas 400 consultas al día por casos de salmonella

El director médico del Hospital Materno Infantil, Eduardo Calvo, informó que la situación es alarmante. Actualmente, el HPMI atiende 400 consultas diarias por salmonella. Además, la capacidad del nosocomio se encuentra en un 95% de ocupación.

"Considerando la misma época respecto del año pasado, en este último trimestre hemos duplicado los casos de salmonelosis", agregó el profesional.

Consulta inmediata



Calvo recalcó la importancia de la consulta inmediata ante sospechas de salmonelosis, ya que se trata de una infección que podría ser mortal de acuerdo al paciente y el grado de gravedad. "Hay casos graves de pacientes que tienen alguna comorbilidad que con la infección por salmonella tiene mayor riesgo de complicaciones, también depende del tiempo que pasó hasta la consulta, puede llegar con cierta gravedad que quizás sea muy difícil revertir", alarmó.

Días atrás, el director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García Campos, informó que en las dos últimas semanas epidemiológicas se dio un aumento de casos de fiebre paratifoidea, que es producida por bacterias del género salmonella.

Según registros del Programa de Vigilancia Epidemiológica, hasta el 9 de diciembre se han confirmado por laboratorio 977 casos de fiebre paratifoidea, el 80% en la ciudad de Salta y el resto en el interior provincial.

Suspendieron las cirugías



Ante la fuerte demanda en el Hospital Materno Infantil, se han suspendido temporalmente las cirugías que estaban programadas y que requieren el uso de áreas críticas.

En la guardia de emergencias se da prioridad a los pacientes cuyo cuadro implique situación de gravedad o complicaciones. Se advierte a la comunidad que por la alta demanda de asistencia es posible que haya demoras en la atención. Todo el personal del nosocomio está afectado prioritariamente a la atención de la contingencia, sin descuidar el normal funcionamiento de los servicios.

"Insisto, el diagnóstico definitivo requiere el aislamiento de la salmonella en sangre", expresó el médico Antonio Salgado en la edición de ayer de El Tribuno.

El cuadro clínico del paciente puede ser leve o llegar a una disfunción multiorgánica. La fiebre se caracteriza por presentar picos altos en las horas de la tarde. "Es importante advertir que puede haber recaídas hasta en un 10 por ciento de los casos", expresó el doctor Salgado.

Una característica distintiva de la patogenicidad de la salmonella es la capacidad de establecer un estado de portador persistente, generalmente asintomáticos. Eso se da entre el 1 y 6 por ciento de los pacientes.

"Esta condición se encuentra definida por la excreción de bacterias en las heces, por más de un año, después de la etapa de infección", expresó el profesional médico, destacando nuevamente la necesidad de realizar diagnósticos certeros que permitan controlar la proliferación de casos.

Algunos consejos

*Lavarse las manos con agua y jabón después de usar el baño, cambiar pañales y luego de haber tocado objetos no higiénicos.

*Lavarse las manos con agua segura y jabón antes, durante y después de manipular alimentos. También, después de tocar animales, alimentos de las mascotas o su entorno.

*Durante la preparación de alimentos, lavar y desinfectar las superficies, recipientes, utensilios y equipos de trabajo, principalmente en la elaboración de alimentos crudos como hortalizas.

*Proteger los alimentos y la cocina de insectos, mascotas y otros animales.

*Mantener los recipientes para la basura cerrados y no acumular demasiado tiempo.

*No cambiar pañales sobre la mesa donde se consume o prepara alimentos.

*Consumir leche y derivados con tratamiento térmico.

*Evitar consumir alimentos cuya manipulación y conservación no sean seguras o sean dudosas.