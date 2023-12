Saeta: reclamo de gastronómicos por el servicio nocturno

La suspensión del servicio nocturno de Saeta, en las 33 líneas que lo prestaban hasta el viernes en la ciudad de Salta, dejó sin colectivos a muchos trabajadores en la madrugada de ayer. Uno de los sectores más golpeados por la medida, que empresarios del sector resolvieron en el contexto de crisis que enfrenta el transporte público de pasajeros en todo el país por la espiral inflacionaria, el constante incremento de costos operativos y las medidas de ajuste dispuestas por el gobierno nacional, fue el gastronómico.

Por los horarios de cierre de los establecimientos de la actividad, cuyos turnos en restaurantes, confiterías, bares y cervecerías se extienden en algunos casos hasta después de la medianoche y en otros hasta horas más altas de la madrugada, personal de cocina, cajas, atención de mesas, bartenders, limpieza y otras ocupaciones propias del rubro se encontraron a esas horas sin transporte público para regresar a sus hogares.

"A nosotros la suspensión del servicio nocturno de colectivos nos afecta muchísimo, porque nuestros colaboradores salen pasada la medianoche. Estamos viendo cómo nos organizamos, porque cuando tenes gente cenando, el horario de cierre de la gastronomía se extiende mínimamente hasta la 1. En la madrugada fue todo un problema buscar la forma de que nuestros colaboradores pudieran volver a sus casas, pagando un remís. Es una complicación más que se suma en un contexto de crisis que acrecienta las dificultades que enfrentamos", remarcó el titular de la Cámara Hotelera, Gastronómica y Afines de Salta, Juan Lucero. El referente de la Cámara de Turismo adelantó que mañana solicitarán por nota a Saeta que se revea la medida.

Juan Chibán, otro conocido empresario de la actividad, hizo notar que "a nuestro sector, por las características horarias, tanto de gastronomía como hotelería, una decisión de este tipo le pega muy fuerte".

El secretario general de la Seccional Salta de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), Pablo López, expresó: "Estamos muy preocupados con la situación del sector. Entendemos que el pueblo eligió, pero que sean perjudicados los trabajadores que no dependen de ningún beneficio más que su sueldo, no es justo. Vamos a realizar las presentaciones necesarias a las entidades correspondientes para que el transporte nocturno sea activado nuevamente", acotó el referente gremial.

Juan Gutiérrez, joven bartender de uno de los concurridos bares, confiterías y cervecerías que tiene el Paseo Güemes en las zona del Colegio Nacional, compartió con el El Tribuno un valioso testimonio de las dificultades que él, como muchos otros jóvenes trabajadores de la actividad, enfrentaron tras el retiro de las frecuencias nocturnas en el sistema de Saeta. "Yo, como otros compañeros de trabajo, regreso a mi casa entre las 2 y las 3 de la madrugada. En las cervecerías los cierres suelen extenderse hasta después de las 4 de la mañana inclusive. Yo vivo en la zona sur y un viaje en remís cuesta cerca de 4.000, lo que de ningún modo puedo pagar con mi sueldo. Anoche me fue a buscar mi padre, que estuvo despierto hasta las 3 para poder buscarme, pero otros no cuentan con una gran mano como esta y es imposible pensar que dependeré de la enorme voluntad de mi padre de modo indefinido, menos aún con lo que sale el combustible y lo que cuesta mantener un auto. En la madrugada no fueron pocos los conocidos que salieron del trabajo después de las 4 y tuvieron que quedarse hasta cerca de las 6 de la mañana para tener un colectivo", recalcó Gutiérrez.

Gerónimo Requena, secretario de prensa la Seccional Salta de la UTA, precisó ayer a este diario que por la medida quedaron desafectados del servicio nocturno 40 trabajadores del sector. Requena ratificó que desde ayer el gremio está en estado de alerta en toda la provincia. "Estaremos atentos a la situación de nuestros compañeros y vamos a esperar hasta el lunes para ver qué pasa con el aguinaldo", sostuvo Requena, tras afirmar que el gremio puso en claro que no permitirá "despidos ni reducciones salariales". También reitero que la fecha límite fijada para el pago del aguinaldo es mañana.