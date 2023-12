“Lo que le pasó a Clemente Vera, le pueda ocurrir a cualquiera”

“Esta sentencia sin pruebas y la posterior resolución de la Corte Suprema de Justicia” nos lleva a reflexionar “cómo es posible que nuestro sistema haya permitido tal injusticia” subrayó. La ex legisladora agregó “por eso es importante abordar reformas institucionales que nos permitan que este tipo de cosas no vuelva a ocurrir”.



“Vale que nos preguntemos cómo es posible que Vera haya sido condenado a cadena perpetua luego de haber sido absuelto, cuando la justicia contaba con las mismas pruebas”, dijo Escudero.



La dirigente recordó los motivos por lo cuales el juez del Tribunal de Impugnación, Luciano Martini le inició un juicio: “Yo publiqué un artículo comentando que se condenó a un inocente y Martini se sintió agraviado” dijo la ex senadora.



Escudero dijo que “quedó demostrado que no se quiso investigar algunas cosas, se armaron pruebas falsas y esta condena no puede considerarse un error, evidentemente algo está pasando en el Poder Judicial de Salta” reflexionó. “Hay que reabrir la investigación, pero me parecería de una crueldad absoluta someter a Clemente Vera a un nuevo juicio cuando ya estuvo 11 años presos” indicó Escudero.