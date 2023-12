Defienden las escuelas de boxeo municipales “No hay ninguna incompatibilidad en que un boxeador sea técnico y enseñe a sus pupilos” dijo esta mañana por Radio Salta Federico Nioi, ex subsecretario de deportes de la comuna durante la gestión de la ex intendenta Bettina Romero. De esta manera el ex funcionario respondió a las críticas de los actuales funcionarios por supuestas “irregularidades “ en el área mencionada.