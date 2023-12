Por la alta inflación, el Banco Central prevé emitir billetes de $20.000 y $50.000

Debido a la alta inflación, el Banco Central planea emitir billetes de mayor denominación a la actual, necesidad que la gestión anterior se negaba a aceptar, para "no convalidar la sensación de escalada de precios".

El presidente del BCRA, Santiago Bausili, anticipó esta decisión a los bancos. En la actualidad, el billete de máxima nominación es el de $2.000, que en la práctica equivale a dos dólares y alcanza para muy poco.

Las especificaciones técnicas ya están listas y de acuerdo con el anticipo del Panorama Empresario del viernes, se retomaron las tareas que, a escondidas, en los últimos meses realizó Miguel Ángel Pesce. El antecesor de Bausili ya los había encargado a raíz de las fuertes críticas de los bancos por el costo que significa el guardado y la logística de tener billetes de tan bajo valor.

Dos nuevos billetes de alta denominación

Según trascendidos, Bausili tiene lista la confección de dos nuevos billetes que entrarían en circulación en marzo. Pero los equipos técnicos del BCRA dudan sobre cuál denominación aprobar.

Primero se pensó en billetes de 5.000 y 10.000 pesos. Pero la inflación continúa disparándose y ya especulan con otra posibilidad: billetes de 20.000 y 50.000 pesos, para no perderle pisada a la escalada de precios.

La Casa de la Moneda: Sin presidente

Otra dificultad es que la Casa de la Moneda aún no tiene presidente designado por Javier Milei. Su último titular, Ángel Elettore, presentó su renuncia. El organismo está en manos de las dos integrantes que completan su directorio y, de acuerdo con la ley, una representa al BCRA, Cristina Tchintian, y otra representa al ministerio de Defensa, Marina Pecar. Ambas fueron designadas oportunamente por Miguel Pesce y Jorge Taiana, respectivamente.

El diario La Nación detalló que están pendientes de pago los billetes ya encargados al exterior. La Casa de la Moneda adeuda US$ 11,18 millones a su par brasileña, más de 12 millones de euros a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España y casi US$ 7 millones a China Banknote Printing and Minting Corporation para normalizar la provisión de billetes e insumos. Todos emitidos en la época de Sergio Massa como ministro de Economía.