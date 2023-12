Alarmantes cifras

Este mes cambió el Código Procesal Penal Juvenil provincial por uno que implica más controles y apunta a la imparcialidad. En total 501 adolescentes enfrentaron medidas de privación de la libertad o alojamiento en instituciones del sistema penal juvenil en 2022 de acuerdo a un informe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La cifra ubica a Salta entre las jurisdicciones donde más chicos y chicas pasaron por esta situación y, en un 22 por ciento de los casos, tuvo que ver con delitos contra la integridad sexual.

“Esas cifras son realmente alarmantes”, dijo la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke interina en la Fiscalía Penal de Menores 1.

"Los casos en que se debe requerir medidas de privación de libertad son aquellos en los que se sospecha que hubo participación en delitos graves, como homicidios y abusos contra la integridad sexual", explicó Simesen. Aclaró que el régimen de detención debe separar los menores de los adultos, pero dijo que “eso no siempre ocurre, por las deficiencias en el sistema carcelario argentino”.



“Que sean menores no significa que no se le deba aplicar una pena por el delito cometido. Ellos deben reparar el daño causado” explicó la fiscal. “Ellos -por los jóvenes que delinquieron- deben comprender el error cometido y salir mejor de lo que entraron”.



Simesen de Bielke manifestó que “falta capacitación en el entendimiento de la psicología de las personas detenidas”. “Hay personas que son recuperables y otras que no. Yo conozco muchos casos que han rehecho su vida y tras haber purgado su pena, hoy son personas útiles para la sociedad”, dijo la fiscal.