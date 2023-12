La Corte Suprema aceptó analizar el DNU de Milei: lo hará recién en febrero

La Corte Suprema de Justicia aceptó hoy analizar el pedido del gobierno de La Rioja para que declare inconstitucional el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente de la Nación, Javier Milei.

El Alto Tribunal recibió en su oficina de juicios originarios la solicitud del Gobernador Ricardo Quíntela para que haya una declaración sobre la inconstitucionalidad del DNU.

En una decisión de una sola carilla, la Corte anunció que “estudiará” el planteo luego del receso de enero. Pero mientras tanto, el expediente pasa a manos del Procurador General de la Nación interino Eduardo Casal, quien deberá dictaminar.

El procurador

Casal emitirá un dictamen sobre si la Corte es o no competente para tratar el asunto y luego si es o no constitucional el DNU. Su dictamen no es vinculante, con lo cual el Tribunal puede adoptar un criterio distinto.

Junto con la acción declarativa también el Gobierno de La Rioja presentó una cautelar, con lo cual el Tribunal tiene la potestad de dar marcha atrás con el DNU más allá de si el mismo se declara inconstitucional.

Mientras tanto, con la feria judicial ya encima pues empezó pasado el mediodía de este viernes y recién se retoman funciones en febrero, es que hay otras presentaciones pidiendo la inconstitucionalidad en el fuero Contencioso Administrativo Federal y en el del Trabajo.

No obstante, esos Tribunales aún no habilitaron la feria para tratar los respectivos amparos y, de no hacerlo, todo quedará en poder de la Corte Suprema de Justicia.