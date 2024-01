Dengue: preocupa un caso sospechoso en General Güemes

El resultado positivo, pero no confirmatorio, de un caso de dengue puso en alerta a la comunidad de Güemes, en especial al sector de salud del hospital Castellanos, donde se tomaron medidas preventivas. Una segunda muestra para confirmar los primeros resultados fue enviada a Salta para un estudio más específico.

Se trata de un trabajador ferroviario, quien estuvo realizando sus tareas laborales en la localidad de Ledesma, en la provincia de Jujuy, a su regreso el pasado lunes comenzó a sentir algunas molestias, como fiebre y problemas respiratorios, el paciente recurrió a un consultorio privado, donde en base a los síntomas le solicitaron un estudio general, los resultados del estudio, que no era específico para dengue, dio un "positivo dudoso".

"El estudio realizado no es confirmatorio para dengue, es decir que fue un estudio que no es específico para esta enfermedad, la cantidad de leucocitos en el paciente son normales, al igual que las plaquetas, por eso creo que fue un falso positivo, las muestras ya fueron derivadas al Hospital del Milagro, para un análisis más específico, en lo particular espero un resultado negativo, de eso estoy seguro, pero en caso de dar positivo estaríamos en presencia de un caso importado que no debería traer consecuencias", explicó el Dr. Leandro Abaroa. Los resultados de este caso sospechoso podrían remitirse al hospital el próximo miércoles.

Preparados para un brote

Durante la entrega de premios a las distintas secciones del hospital Castellanos que participaron del concurso de ornamentación navideña, el gerente general Dr. Daniel Rallé manifestó que se están dedicando los pocos recursos a dejar en óptimas condiciones el sector de Hemoterapia, al igual que salas de internación, "ya tuvimos dos epidemias importantes de dengue, hay gente que esta inmunizada contra el serotipo 2, que fue el último que nos afectó, pero el virus que está circulando es el serotipo 3, si una persona que ya fue infectada por el 2 es alcanzado por este nuevo virus, las posibilidades que desarrolle dengue hemorrágico son elevadas, por esa razón estamos apuntalando a hemoterapia, preparándonos para lo peor, esperemos que no pase nada, pero debemos estar mínimamente preparados", manifestó el Dr. Rallé.

Concurso de fin de año

Con la intención de cerrar un año en forma positiva, uniendo a la comunidad de la salud, se gestó desde el sector de enfermería un concurso de ornamentación navideña. Con este concurso se logró no solo darle un aspecto más amigable al nosocomio, sino además que los trabajadores de la salud se unan en la elaboración de cada elemento que formó parte de un árbol de Navidad, de un pesebre o de coloridas paredes, "Fue algo positivo, porque aquí se viven momentos muy difíciles, que el personal se muestre positivo y con fortaleza favorece mucho su rendimiento y el rendimiento de todo el sistema de salud", manifestó el Dr. Rallé.