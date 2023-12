La Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló la perpetua de Santos Clemente Vera

La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al recurso de queja presentado por la defensa de Santos Clemente Vera, uno de los implicados en el doble crimen de las turistas francesas ocurrido en Salta en 2011.

La sentencia a cadena perpetua que se le había impuesto en segunda instancia fue anulada, y se dispuso que se emita un nuevo fallo.

Santos Clemente Vera contó con el respaldo legal de Manuel Garrido, presidente de Innocence Project, y el apoyo de Jean-Michel Bouvier, padre de una de las víctimas, quien defiende la inocencia de Vera.

Tras esta decisión del máximo tribunal, los abogados de Vera están considerando solicitar su excarcelación.

La resolución, avalada por los jueces de la Corte, estuvo basada en el pedido del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, emitido en 2020, que consideró procedente el recurso presentado.

La Corte destacó que su intervención no constituye una injerencia indebida en asuntos locales, sino que busca garantizar el respeto a la normativa procesal vigente.

Cabe mencionar que por el crimen de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, Gustavo Lasi fue condenado a 30 años de prisión, mientras que otros implicados recibieron penas menores o fueron absueltos.

El Dr. Marcelo Arancibia, abogado defensor de Santos Clemente Vera, dijo: “ante mi total racionalidad vengo insistiendo que ni Vilte ni Laxi Vera estuvieron en el lugar ni cometieron el crimen”.

Indicó que “estas dos personas son inocentes y yo me niego a llamarlos perejiles”.

“Este juicio fue creado porque había inmediatez en dar solución a este caso”, dijo Arancibia.

“Necesitamos que Laxi se sincere con la sociedad, diga quienes fueron los asesinos, que no culpe a personas que no estuvieron. El no debe tener miedo, debe abandonar los apoyos y los compromisos vengan de donde vengan, así logra obtener el perdón de Dios”, subrayó el letrado.