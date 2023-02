Es salteño y lo bajaron del avión porque no sabían lengua de señas

Un salteño de 24 años pasó un mal momento en Buenos Aires cuando los tripulantes de JetSmart decidieron bajarlo del avión antes de emprender su regreso a Salta el pasado miércoles. Se trata de Franco Yapura, quien tiene discapacidad motriz y se comunica en Lengua de Señas Argentina (LSA), y por no poder comunicarse de otra forma con los trabajadores de esa empresa, tuvo que atravesar un momento de humillación.

Según contó su círculo íntimo, Franco debía realizar su regreso desde Buenos Aires a Salta por JetSmart el miércoles 8 de este mes a las 23.30. "Subió al avión pero dos minutos antes del despegue, a las 23.28, la supervisora de la empresa se comunicó con un familiar de él para avisarle que Franco no entendió las pautas básicas y por ese motivo decidieron bajarlo".

El joven debió esperar hasta las 3 de la mañana que su familia pudo conseguir un vehículo para buscarlo. "La empresa no disponía del personal que sepa Lengua de Señas Argentina para comunicarse. Le hicieron preguntas y le dieron un papel para que escriba pero Franco tiene parálisis cerebral y no puede escribir por lo que solo se comunica con LSA pero la empresa no cuenta con personal que se contacte bajo esta lengua".

"A franco lo humillaron y vulneraron sus derechos", agregaron sus familiares y amigos, quienes esperan que la empresa se haga cargo de esta situación.

Fuente diario El Tribuno