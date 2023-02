Calculan que los incendios en Chile cederán en marzo

La ministra portavoz del Gobierno de Chile, Camila Vallejo, vaticinó ayer que la "extinción total" de los devastadores incendios que sacuden el centro sur de Chile desde hace una semana, y que han quemado cerca de 360.000 hectáreas, no se logrará antes de la primera quincena de marzo.

"Los incendios pueden estar controlados, pero no extintos. Lo importante ahora es disponer de todas las capacidades para lograr controlar los incendios, que no se sigan expandiendo, y luego viene el proceso de extinción para que no se reactiven", expresó.

Hasta ayer Chile registraba 329 incendios forestales en zonas del centro sur del país, de los cuales 94 se encuentran activos y 180 controlados, mientras 366.951 hectáreas fueron consumidas por las llamas, informó el Servicio de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). La Unión Europea (UE) anunció el envío de 250 bomberos, médicos y especialistas en emergencias que se sumarán a las tareas de combate a las llamas.

En ese contexto, la ministra hizo un llamado a la ciudadanía para no hacer ninguna acción que pueda generar nuevos focos: "El cambio climático genera condiciones propicias para que un incendio se expanda, pero el origen principal de los fuegos es, lamentablemente, la acción humana", remarcó.

Los incendios, que cumplen una semana y todavía no han sido controlados, han causado ya la muerte de 24 personas, arrasado más de 1.250 viviendas y causado más de 5.500 damnificados en las regiones de Ñuble, Biobío, La Araucanía y Maule.

La falta de medios -en Chile el cuerpo de bomberos no es profesional-, la mala gestión de los bosques y las adversas condiciones climáticas han acelerado la tragedia, la más grave de esta naturaleza en el país.

Para controlar la situación trabajan 138 brigadas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), seis brigadas de las Fuerzas Armadas, 182 brigadas de empresas forestales y 44 brigadas nocturnas. También hay 2.212 bomberos locales, a los cuales se sumaron 1.891 efectivos de otras localidades. En el combate al fuego por aire se desplegaron 51 aeronaves de la Conaf, 14 de Senapred, 10 del Estado Mayor y 38 de empresas forestales.

En tanto, en la segunda línea del combate trabajan 2.070 efectivos del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Chile (EMCO), 696 efectivos de Carabineros, 474 de la Policía de Investigaciones (PDI) y 144 efectivos del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Por los incendios ya rige un toque de queda en 28 comunas repartidas en las regiones de Biobío, La Araucanía y Ñuble -las más afectadas por los incendios- entre la medianoche y las 5 de la mañana.

La ministra del interior, Carolina Tohá informó que "hay 30 detenidos sospechosos de haber iniciado el fuego".