Estudian un caso de negligencia en el Distrito Judicial del Norte

La denuncia formalizada el pasado 28 de enero en la comisaría 46, de Aguaray, contra funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público del Distrito Judicial Tartagal comenzó a tomar el curso que habituamente tiene cualquier denuncia policial.

Pero la causa que involucra al juez de garantías Nelso Aramayo, a dos defensoras oficiales, al asesor de Menores e Incapaces, a la fiscal de Violencia de Género, Lorena Martínez, entre otros funcionarios, tiene muchas particularidades y no será un trámite más, tal como se presentan las cosas hasta ahora.

Es la primera vez que en la Justicia de la provincia se presenta una situación como ésta, donde 9 funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal están denunciados, y es tan particular que la semana que finalizó los fiscales que deben abocarse a instruir -investigar- la denuncia comenzaron a declinar competencias.

Todo se inició el pasado 28 de enero, cuando la curadora de dos muchachos discapacitados que permanecieron detenidos por casi 3 años formalizó la denuncia contra todos estos funcionarios por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, prevaricato, retardo de justicia y mal desempeño en sus funciones, entre otros cargos.

Si bien la denuncia fue formalizada en la localidad de Aguaray, donde residen las dos víctimas y su curadora, el fiscal Penal con jurisdicción en esa localidad, Armando Cazón, se excusó de actuar argumentando que los hechos denunciados se produjeron en Tartagal.

Por ese motivo la denuncia policial 70/23 pasó a la Fiscalía Penal N° 1, a cargo de Pablo Cabot, quien deberá tomar la misma decisión de Cazón, ya que una de las denunciadas, la fiscal de Violencia de Género Lorena Martínez, es su esposa.

Una vez que esto suceda la causa pasará al fiscal Penal 2, Rafael Medina, quien para excusarse podrá argumentar amistad con los denunciados, de manera que en términos generales la denuncia podría quedarse sin un fiscal de Tartagal. Ante ese posible escenario, el procurador general tiene la facultad de designar a uno de otro distrito para investigar la causa.

La denuncia presentada por la mujer da cuenta que en marzo de 2018 los dos muchachos fueron detenidos por disposición de la fiscal Martínez, acusados del delito de abuso sexual con acceso carnal contra una menor, familiar cercano de ambos.

En febrero de 2021 ambos fueron sobreseídos y se ordenó su inmediata libertad, luego de que un camarista que recibió la causa, que ya había sido elevada a juicio, tomara en cuenta los reiterados pedidos de un abogado particular contratado por la curadora de ambos, argumentando discapacidad de los dos.

En el expediente figuraban un certificado del psiquiatra de Tartagal Marcos Paredes que ambos presentan evidentes signos de discapacidad y de una junta médica del hospital Ragone.

Babicz había pedido la libertad de los hermanos

Lorena Babicz, defensora oficial Penal N° 1 -quien junto a su par Natalia Pagani aparece como una de las funcionarias del Ministerio Público fiscal denunciadas- mencionada en un artículo de El Tribuno, pidió aclarar su situación y presentó un escrito que lleva su firma con fecha 28/3/2018.

Cabe consignar que esa fecha se corresponde con 8 días posteriores a que se produjera la detención de los dos hermanos discapacitados, situación de discapacidad que fue probada sobradamente, como consecuencia de una medida solicitada por la fiscal de violencia de Género Lorena Martínez, a la que el juez de Garantías Nelso Amarayo hiciera oportunamente lugar.

Babicz, según el escrito de marras, solicitó la eximisión de la detención de ambos hermanos minusválidos, en el marco de los dispuesto "por el Art. 381 del C.P.P., teniendo en cuenta que ha transcurrido el plazo previsto en el Art. 390 sin que el fiscal interviniente haya solicitado en tiempo y forma la prórroga de su detención o prisión preventiva", dice el escrito de la defensora oficial N° 1.

Consultada por El Tribuno acerca de los motivos por los que no solicitó la libertad de ambos en forma urgente, tratándose de personas discapacitadas, la doctora Lorena Babicz aclaró: "Yo no los conocía ni los había visto antes. Solo presenté ese pedido un día que estaba de reemplazo de la defensora titular Natalia Pagani. Pero nunca vi a esas personas". Claramente el pedido no fue tomado en cuenta.

La labor de defensores oficiales, cuestionada

Cabe aclarar que los y las defensoras oficiales son designadas por el Estado provincial, en este caso, para asistir en un juicio a las personas de escasos recursos económicos que no pueden solventar un defensor particular, de manera que no se produzcan desigualdades inaceptables en la Justicia respecto de quienes sí pueden pagarse un abogado particular.

Estos funcionarios del Ministerio Público Fiscal -sean titulares o suplentes- tienen la obligación de entrevistarse con sus defendidos, de conocer su estado de detención y sus condiciones personales, sobre todo para determinar si son imputables, si entienden la criminalidad de sus actos y si están en capacidad de responder por el delito del que se los acusa.

De hecho, si los dos hermanos hubieran podido costear los honorarios de un abogado defensor no hubiesen estado detenidos en una comisaría, junto a presos comunes, por casi 3 años, con los riesgos que eso significa. Seguramente los minusválidos hubieran recuperado la libertad en el acto, quedaban sobreseídos y el mismo letrado hubiera solicitado medidas de protección para ambos. Algo que en este caso nunca sucedió.

Lo que más llama la atención en este caso en particular es el enorme tiempo transcurrido entre la detención de los jóvenes acusados de violación y estos trámites actuales de la Justicia de Tartagal, que se están sustanciando casi tres años después.

Resulta incomprensible e inaceptable para el observador común que la evidente discapacidad de los imputados no haya sido tomada en cuenta muchísimo antes. O será que el "Cuchi" Leguizamón tenía razón cuando en su famosa "Chacarera del expediente", que profetizaba que a un simple ladrón de gallinas le cabría "juicio de pobre", es decir "ordinario".