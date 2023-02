El campo salteño pide al Gobierno Nacional que declare la emergencia nacional agropecuaria

El sector agropecuario está atravesando una crisis ocasionada por la sequía que está afectando severamente a los cultivos y los rodeos ganaderos. Si bien el fenómeno climático viene generando un impacto negativo en todo el país, el Gobierno provincial tomó medidas concretas para poder alivianar un poco las pérdidas que va a tener el sector durante esta temporada en las cosechas y en la producción.

En este camino, el Poder Ejecutivo decidió declarar el viernes el Estado de Emergencia Agropecuaria para los productores de ganado mayor y menor afectados por la sequía, de los departamentos de Anta, La Candelaria, Güemes, San Martín, Iruya, Metán, Orán, Rivadavia, Rosario de la Frontera y Santa Victoria.

"Es bueno que se declare la emergencia provincial para después poder solicitar la emergencia nacional. Es una condición "sine qua non" (condición sin la cual no) que primero se declare en la provincia para que salga a nivel nacional. La emergencia provincial para la actividad ganadera tiene muy pocos beneficios, únicamente se prorroga el pago del vencimiento del impuesto inmobiliario y algún otro impuesto como ingresos brutos, que la mayoría está exentos", expresó Carlos Segón, presidente de la Sociedad Rural de Salta.

Uno de los motivos porque el Gobierno de Alberto Fernández no quiso declarar la emergencia nacional es porque reconocer ese problema implicaría tener que ayudar a los productores. Una de las líneas más comunes de beneficio es bajando la presión fiscal sobre los sectores afectados.

"Una vez que salga la emergencia nacional se puede acceder a algunos beneficios impositivos de la AFIP y el más importante de los beneficios que tiene en el caso de la venta de hacienda forzosa, o sea que el motivo de la venta tiene que ser consecuencia de la sequía, es la exención del 100% del impuesto a las ganancias, que es un impuesto importante para el sector ganadero, que a veces puede llegar a valores equivalentes al 30 o 40% del valor de la hacienda", explicó Carlos Segón.

El presidente de la Sociedad Rural expresó que hay varios sistemas para valuar impositivamente la hacienda y uno de esos es a "valores históricos". Entonces, cuando la tiene valuada muy baja cuando la vende es ahí que paga toda la ganancia junta.

"El hecho de conseguir la exención por venta forzada de impuestos a las ganancias es uno de los beneficios más importantes que daría la emergencia a nivel nacional", expresó el presidente de la Sociedad Rural.

El la Provincia el decreto Nº 101/23 está dirigido a productores cuya hacienda fue afectada en más de un 50% y deseen acceder a los beneficios de la Ley Nº 6.241, Régimen provincial de emergencia y/o desastre agropecuario.

Los mismos deberán efectuar la correspondiente denuncia de los daños ocurridos con carácter de declaración jurada dentro de los veinte días hábiles a partir del 10 de febrero del corriente. Las declaraciones juradas deberán realizarse a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, dependiente del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable.

"Como recomendación, para poder acceder a los beneficios hay que presentar un formulario en la Secretaria de la Producción, con el cual se puede pedir ayuda en la Sociedad Rural, donde pueden conseguir el documento y, si necesitan, se les ayuda a llenarlos. Hay 20 días hábiles para presentarlo", agregó.

Piden créditos con años de gracia

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció una batería de medidas para ayudar a los productores a afrontar la sequía. Entre las decisiones propuestas por el Gobierno nacional se destaca el desarrollo de un fondo rotatorio de asistencia por $5.000 millones de pesos para llegar a los pequeños productores.

"Ese monto para todo el país es una cifra muy chica, eso no alcanza para nada. Y además es un crédito con intereses, que si bien son subsidiados al no tener años de gracia por ahí terminan siendo un salvavidas de plomo", destacó Carlos Segón.

El presidente de la Sociedad Rural afirmó que las medidas que deberían tomar los gobiernos, habiendo una sequía tan importante y tan grande a nivel nacional, es que a los beneficios el productor debería poder acceder de oficio, sin tener que presentar un formulario de forma individual.

"Es tan poco el beneficio que la mayoría de los productores terminan optando por no presentarlo. Después es preferible que los créditos no tengan tasa bonificada pero que tengan años de gracia. Porque si te dan un crédito que vos tenes que empezar a devolver a los seis meses, quien viene de una sequía tan grande no tiene forma de pagarlo", remarcó.

Los productores de caña piden ayuda

Cañeros de Salta y Jujuy alertaron que la producción del sector podría caer este año a la mitad por la sequía que afecta al norte del país y se ubicaron de esta manera en una situación similar a la que vienen sufriendo ganaderos, tabacaleros y productores de granos.

Los azucareros adelantaron que por la sequía que vive la provincia pronostican que por la falta de agua van a perder más del 50 por ciento de la producción para la zafra 2023, la cual se iniciaría en los próximos meses.

En la Unión Cañeros Independientes de Jujuy y Salta anticiparon que como consecuencia de la sequía se encuentran al borde del quebranto e insistieron en la necesidad de contar con medidas urgentes por parte de los gobiernos para paliar la crisis que golpea a la actividad en las últimas campañas, y de la cual dependen miles de fuentes de trabajo.

Desde el sector describen que la situación es muy grave, y alertan especialmente sobre la condición que están atravesando los productores cañeros independientes, que durante este año muchos podrían quedar en el camino.

La sequía viene golpeando fuertemente a la producción en las últimas tres campañas y el año pasado perdieron el 30% de la producción.