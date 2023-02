El sábado, un avión de combate estadounidense derribó un “objeto no identificado” que volaba a gran altura sobre el Yukón.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que “no han podido evaluar definitivamente qué son estos objetos, pero que “no hay indicios de actividad extraterrestre” en los objetos derribados.

Kirby agregó que Estados Unidos aún no ha determinado qué son los objetos, pero no cree que representen una amenaza directa.

“Si bien no tenemos una razón específica para sospechar que estaban realizando vigilancia de ningún tipo, no podemos descartarlo”, aclaró.

La ministra de Defensa canadiense, Anita Anand, dijo en una conferencia de prensa en Ottawa que el objeto, que volaba a unos 40.000 pies, había sido derribado a las 3:41 p. m. EST, aproximadamente a 100 millas de la frontera entre Canadá y Estados Unidos en el centro de Yukón. Se estaba llevando a cabo una operación de recuperación que involucraba a las Fuerzas Armadas Canadienses y la RCMP.

Horas después, en Estados Unidos, la Administración Federal de Aviación dijo el sábado por la noche que había cerrado parte del espacio aéreo en Montana para apoyar las actividades del Departamento de Defensa. NORAD dijo más tarde que el cierre, que duró poco más de una hora, se produjo después de que detectó “una anomalía en el radar” y envió aviones de combate para investigar. La aeronave no identificó ningún objeto para correlacionar con los impactos del radar, dijo NORAD.

Los aviones de combate F-22 ahora han derribado tres objetos en el espacio aéreo sobre los EEUU y Canadá durante siete días, un desarrollo sorprendente que genera preguntas sobre qué, exactamente, está flotando sobre su cabeza y quién los envió.

En concreto, aviones de combate militares estadounidenses derribaron el domingo un objeto octogonal sobre el lago Huron, dijo el Pentágono. El viernes, un objeto fue derribado sobre el hielo marino cerca de Deadhorse, Alaska, y un tercer objeto, de forma cilíndrica, fue destruido sobre el Yukón de Canadá el sábado, con los investigadores aún buscando los restos.

Kirby detalló que los tres objetos derribados entre el viernes y el domingo no representaban un peligro para las personas en tierra, no enviaban señales de comunicación, no tenían personas adentro y no tenían capacidades de propulsión o maniobra: “Basicamente eran propulsados por el viento”.