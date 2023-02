Bettina Romero presentó denuncia ante la Justicia Federal por noticias falsas

"Vine a presentar una denuncia porque creemos que hay que investigar las noticias falsas, hay un punto donde se tiene que tener en cuenta la dignidad y la familia. Me puede juzgar como política, como gobernante pero hay cuestiones personales y toda una cuestión contra mí como mujer", mencionó la jefa de gobierno de la ciudad.

La intendenta estuvo acompañada por su abogado, Oscar Guillén, quién resaltó que se pidió al fiscal federal que se establezca la identidad de las personas que crearon las noticias falsas. También dio el nombre de uno de los atacantes.

La intendenta Bettina Romero resaltó que es un ataque que se viene sucediendo desde hace tres años.

"La política tiene una parte de esto, pero también hay un límite. Me pusieron micrófono en la oficina, me amenazaron por teléfono y en Salta tenemos que recuperar que no todo vale", indicó.