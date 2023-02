Servicio de transporte del aeropuerto en la mira

“Estamos trabajando junto a la AMT ante las denuncias de los turistas y pasajeros: “No podemos no tener el servicio disponible para la llegada de cada avión”, dijo Peña, tras el acto de entrega de distinciones del programa Calidad Turística 2022 realizado en el Centro Cultural América, Mitre 23.

El funcionario agregó que “las empresas prestatarias podrían perder la concesión”.

Luego el funcionario se refirió a los altos precios de los servicios de gastronomía y hotelería en Cafayate, según algunos posteos en las redes sociales.

“Estamos en contra de los que se aprovechan, pero no podemos sancionarlos, porque los precios no están controlados ni regulados. Lo que la gente puede hacer es denunciar si no se respeta el precio de la carta”, expresó.

Ante una situación de este tipo aconsejó “llamar al 911 o dirigirse a Defensa del Consumidor porque esto sí sería una estafa”.