Saeta confirmó que no habrá subas en el boleto hasta junio

El presidente de Saeta confirmó a El Tribuno que el boleto del transporte público durante los próximos seis meses no tendrá incrementos. El último aumento se produjo el 2 de enero de este año, cuando la tarifa de colectivo pasó a costar 61,50 pesos.

El titular de Saeta expresó que desde la empresa trataron de "hacer todo lo necesario" para que el aumento que se dio a principios de este año haya impactando "de la menor manera posible" a los usuarios del transporte público de pasajeros.

"Ese es el pedido que nos hizo el gobernador (Gustavo Sáenz), que la gente no sufra los avatares de la economía. En ese sentido, tenemos que darle la tranquilidad a la gente de que no se va a aumentar el boleto porque esa es la indicación que tenemos del gobernador, de que el boleto durante seis meses no tenga incremento y después analizaremos esta situación de cara a la inflación. Pero la tranquilidad para la gente es que en los próximos seis meses no va a haber incremento", remarcó Mohr.

La noticia será un alivio para miles de usuarios que afrontan fuertes subas en servicios y alimentos, pero solo si les dan la seguridad de que no afrontarán en seis meses incrementos bruscos que intenten recuperar lo perdido ante la inflación.

En enero, para mantener el sistema de transporte público, la Provincia tuvo que invertir más de 1.500 millones de pesos. Ese monto le permite a la empresa garantizar que las líneas funcionen y que se sostengan todos los beneficios que tienen los pasajeros, incluidas las gratuidades para estudiantes y jubilados.

Saeta se financia principalmente de los subsidios que recibe del Estado provincial. Claudio Mohr detalló que más del 50% del costo total que se necesitan para mantener el servicio de transporte público en el área metropolitana lo pone la Provincia. El resto de los fondos son aportados por los subsidios que otorga el Gobierno nacional y el dinero que aporta el propio sistema con la venta de pasajes.

Con respecto a los subsidios que llegan desde Nación, Claudio Mohr resaltó que están esperando que se reglamenten las resoluciones a través de los ministerios de Transporte y Trabajo. Está presupuestado y según manifiestan los funcionarios nacionales los subsidios están garantizados, pero desde Saeta buscan que se plasme en las resoluciones para que se puedan hacer operativo porque, sino no se cumple este paso burocrático. no va van a destinar los fondos. "Estamos haciendo lo posible para destrabar esta situación y que lleguen los recursos", sostuvo.

Claudio Mohr expresó que los compromisos por parte de Nación están frenados desde el año pasado y todavía no se han puesto al día.

El titular de Saeta expresó que están con un atraso de 30 días y afirmó que no conoce de cuánto serán los subsidios porque aún no están firmadas las resoluciones que determinan cuáles van a ser las formas de distribución de los que están acordados para este año.

Después de haber pasado un año complejo con respecto al tema salarial, con paros de 72 horas, hoy la empresa tiene los sueldos al día. Mohr resaltó el compromiso de la Provincia para que los salteños no vean afectado el sistema de transporte y su movilidad.

"Nosotros hemos podido pagar con recursos provinciales los sueldos. Obviamente, cuando recibamos los aportes nacionales se complementarán para cancelar el resto de nuestras obligaciones que en este caso las tenemos al día", expresó.

Aunque todavía no hay ninguna conversación a nivel nacional todavía por el tema paritarias, desde Saeta saben que hay un porcentaje dando vueltas en las rondas de negociaciones y es cercano a lo que marca el Gobierno nacional para que sea el tope.

"Obviamente, como ya lo hicimos en el primer mes del año, vamos a hacer todo lo necesario para que Salta no tenga ningún tipo de conflicto y el transporte funcione normalmente. Pagando los sueldos y las obligaciones que surjan, como lo venimos haciendo hasta ahora. Queremos que los usuarios tengan la tranquilidad, pero también reconocemos la importancia y el valor de las personas que trabajan en el sistema y hacen posible que se movilicen tantas unidades", finalizó Claudio Mohr.

