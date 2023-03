Bettina Romero encabezó la apertura de sesiones en el Concejo Deliberante

La intendenta Bettina Romero en su discurso en la apertura de sesiones en el Concejo Deliberante habló de inversiones, obras y trabajo que se vienen realizando en su gestión. "En tres años de gestión invertimos $6.623 millones en obras publicas y proyectamos invertir el 30% del presupuesto municipal en obras que mejoran la calidad de vida de los vecinos, acá es donde van los impuestos".

También sostuvo "estamos planteando propuestas para la transformación, durante estos años hubo 4 motores: ordenar la ciudad, regulación y recuperación del espacio público, avanzamos en obras de infraestructura y obras pequeñas como el agua, cordón cuneta".

"Los problemas de la política ser resuelven con más y mejor política. Redoblamos nuestro trabajo en territorio en todos los barrios, cerca de las familias más vulnerables, soy una convencida que el cambio no se espera, el cambio se hace".

Resaltó que la ciudad de Salta está en constante crecimiento siendo de las más grandes del país y destacó "estamos entre los 10 municipios con mas proyectos aprobados para el financiamiento de obras que tienen que ver con el ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares), que es de integración socio urbana".

Durante el discurso la intendenta anunció que irá por la reelección, "buscar juntos la reelección es buscar que no se frenen las gestiones que se vienen realizando".

La jefa comunal planteó la disolución de Aguas del Norte y apuntó contra el ex gobernador Urtubey, "Me animó a plantear sin ánimos de politizar, yo creo que Aguas hay que disolverlas, el esfuerzo que esta haciendo el gobernador y sus ministros es enorme, inversión de recursos, ellos con sus gestiones. Pero está tan mal concebido, Urtubey armó un sistema tan ineficiente, donde no hay inversión. Me pregunto si no será momento de disolverla y ver otra forma de prestar ese servicio. Son temas que hay que hablar, había que decirlo, hay un nombre y apellido de alguien que destrozó un servicio que es fundamental para todos los salteños.

Ya casi en el final habló de quienes la acompañaron y quienes solo se dedicaron a criticar, "opinar está bueno, hace a la libertad de expresión ¿Pero donde estuvieron estos años? Son muy pocos los que me llamaron y me dijeron "Che Bettina que hacemos", quiero reconocer a los que estuvieron, a todo el equipo municipal, mi reconocimiento por haber creído, por haber acompañado. Lo que hicimos hasta acá lo hicimos con conciencia con seriedad, lo mío es hacerme eco de mis salteños, de mis vecinos, tiene que ver con la gente y así estamos trabajando".



Se despidió con la frase, "Vamos a trabajar por una Salta más fuerte".