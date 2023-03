La vicepresidenta comenzó su discurso recordando el año en que llegó a la presidencia Néstor Kirchner, "las decisiones las toma el presidente, el poder legislativo vuelve a ser lo que tiene que ser, oficialismo y oposición. Fue la única época de que el oficialismo votaba leyes de las que estaba orgulloso, porque eran leyes que otorgaban derechos y el oficialismo estaba orgulloso de ser oposición".

"Cuando me toca asumir la primera presidencia la Argentina era un estado democrático constitucional y así siguió. Se caracterizó por enviar todo al parlamento, la ley de las AFJP, la ley de medios, la de YPF, todo absolutamente todo".

También realizó críticas al poder judicial luego de que se conocieran los fundamentos de su condena en la causa Vialidad, "cuando vemos a la oposición aliada con el poder judicial para hacer lo que vemos están haciendo no tenemos un estado democrático constitucional. Desde el partido judicial porque ya no se lo puede llamar poder judicial, unas hora antes separan al senador Martín Doñate que era el representante en el Consejo de la Magistratura y restituyen al miembro que había impugnado judicialmente. Más mafiosos no se consiguen"

Seguidamente señaló "Que voy a hablar de mensajes mafioso si aquí precisamente, en Lago Escondido, Río Negro, todos los argentinos pudimos verificar los chats que por esas casualidades el juez que instruyó la causa en la que ayer acaban de proscribirme es el que recomendaba como hacer facturas truchas, todas estas mafias que se regodean en el poder, mas tarde o mas temprano se terminan, el propio sistema va a necesitar sanearse".

La vicepresidenta resaltó las palabras del ministro del interior, "el que mejor lo definió fue Wado de Pedro que dijo, 'han remplazado el código electoral por el código penal'.

"A 40 años de democracia estamos sin moneda, es una economía bimonetaria. Está claro que los salarios más altos no son causa de inflación, es cierto que hay crecimiento, que hay puestos de trabajo pero son precarizados, y de muy bajo salario".