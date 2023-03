Gripe aviar: Advierten que habrá sobreoferta de pollo y esperan que baje el precio

Para el mundo, Argentina ya no es libre de influenza aviar, luego de la confirmación del caso positivo de una ave de corral en Río Negro, por lo que se suspendieron las exportaciones de carne de pollo. Esto, más allá de que la producción local no tiene una gran incidencia en la exportación nacional, afectará a toda la industria con la sobreoferta y su efecto dominó.

"Somos libre de influenza desde siempre y no habíamos perdido ese status nunca", contextualizó a El Tribuno Martín de los Ríos, ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, y aclaró que "al menos en la historia contemporánea".

La pérdida de este sello sanitario, que permite la libre comercialización de la carne de pollo, explicó Martín de los Ríos, afectará a toda la cadena de comercialización. En Salta hay tres productores habilitados: Pollos Sofía, en Güemes, que fue habilitada a nivel nacional por el Senasa; La Florinda en El Carril y Quiroz en Tartagal; estas últimas habilitadas por la provincia. Entre las tres, en enero produjeron un millón de pollos, pero la única que exporta es Sofía. En este mapa productivo, indicó De los Ríos, el impacto directo de la suspensión de exportación de carne de pollo no será de gran incidencia, pero si, advirtió, impactará de manera indirecta.

A nivel nacional, afirmó el funcionario, entre el 28 y el 30% de los que se produce de carne avícola es para la exportación. Y acá viene el problema, ya que al no poder comercializarse ese stock se volcará al mercado interno y puede producir la caída de los precios por la sobreoferta", explicó. El ministro indicó que este daño, en una industria que viene con "precios atrasados", ya que no se actualizaron como debieran los costos productivos que incluye el aumento del maíz, conforman un "combo muy complejo para la cadena cárnica". De los Ríos se adelantó en las críticas de "doña Rosa" en cuanto a los precios, y aseguró que si bien puede percibirse que la carne, tanto la de pollo como la bovina están caras, es "porque nuestra plata no vale nada".

Este panorama, en consecuencia, afecta a toda la industria y por estos días desde el Ministerio de Producción reforzaron el diálogo con los productores que comunicaron su preocupación, ya que, indicó el funcionario, a esto hay que agregarle los costos extras que demanda extremar los protocolos de bioseguridad en los establecimientos comerciales. "Están todos preocupados que no vaya a entrar la influenza en algún establecimiento", contó.

Dividir el país en dos

Las estrategias a nivel nacional se barajan ante cada nuevo escenario. Hasta el momento solo se había prometido ayuda en el caso de tener que matar animales infectados. Con la confirmación del primer caso de gripe aviar en un establecimiento comercial, la nueva estrategia que estudia Nación es dividir por regiones el país. La zona patagónica donde se confirmó el primer caso comercial, y la zona del centro y el norte, para que no todo el país pierda su sello libre de influenza aviar. "Es una propuesta que está en estudio, en carne vacuna se hizo en algún momento con la aftosa, una zona libre de aftosa con vacunación y otra sin vacunación. Esto debe ser aprobado por los organismos internacionales sanitarios. Pero más allá de que se logre dividir, es difícil explicarle al importador que toma a la Argentina como un todo", concluyó.

