Una víctima de violencia cuenta como quedó en medio de una maniobra de corrupción

El Programa Acompañar está dirigido a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género de todo el país. Es equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil por 6 meses consecutivos.

En Tartagal el programa quedó en medio de un escándalo por varias denuncias de supuesta corrupción por parte de la exfuncionaria Carla Antonella Cordero, la exdirectora de la oficina de la Mujer y de la Diversidad del municipio de Tartagal y su mano derecha, Sandra Dominguez-

Cordero ya se encuentra imputada por la Justicia Federal.

Según se cree, las ex funcionarias se habrían quedado con buena parte del dinero del subsidio de personas que solicitaron la asistencia al gobierno nacional.

La maniobra no solo se realizaba en Tartagal sino también en General Mosconi, donde existía una suerte de oficina paralela para captar mujeres que aceptaran el subsidio con la sola condición de darle una parte a las ahora imputadas.

Gabriela Baldera, tiene dos hijos, realizó una denuncia por violencia contra su expareja y cuenta con un trabajo precario como locutora.

“Tengo hasta perimetral con mi ex. Le pasé todos los papeles y requisitos a Carla Cordero y hasta ahora no me dijeron si obtuve o no el subsidio”, dijo Baldera.

Comentó que está a disposición de la justicia, si alguien quiere saber más de su solicitud de subsidio.