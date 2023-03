Salteño llegó a MasterChef e hizo emocionar a Donato de Santis

Betular indagó al joven sobre la opinión de su familia con respecto a la posibilidad de estar en MasterChef Argentina.

“Es la primera vez que me voy tan lejos de casa y mi familia está un poco asustada, pero me apoyaron en todo momento y me dijeron que venga a cumplir mi sueño”, expresó Antonio.

El pastelero y Germán fueron los primeros en probar el plato de Antonio, y cuando se acercó Donato, el jurado se emocionó y lloró al finalizar la degustación.

“Me pasó toda la vida por delante. Te veo a vos con tu edad, tu entusiasmo… todo llega, además está riquísimo. Habla de vos y de tu tierra”, le dijo el italiano al salteño, para luego darle el sí con el fin de que avance a la próxima etapa de MasterChef.

Betular también dio su voto positivo a Antonio por lo que selló su pase a la próxima instancia de la competencia, y le dijo que tiene una cualidad extra: la pasión.

El salteño también lloró por las palabras que le brindó el jurado, y la emoción se completó cuando volvió tras bambalinas y vio que Wanda Nara lo estaba esperando con una videollamada de su familia, ya que ellos no pudieron viajar desde Salta para acompañarlo en la audición,

“Todo lo que quiero hacer acá es para hacer sentir orgullosa a mi mamá y representar bien a mi pueblo. Ahora a darle para adelante y seguir", declaró Antonio entre lágrimas

Fuente: Telefé