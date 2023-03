La falta de árboles y el aumento de la temperatura

El pasado 21 de marzo fue el Día Internacional de los Bosques, fecha que fue proclamada en el año 2012 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El objetivo de esta fecha es no solo tomar conciencia de la importancia de los bosques para nuestra vida sino generar acciones y pedir a los gobiernos que se generen acciones para poder conservar nuestra forma de vida y bienestar a largo plazo.

En comunicación con "Rebobinando", el biólogo Enrique Derlindatti dijo que se debe entender al bosque no como un conjunto de árboles sino como un ecosistema complejo que entre otras funciones lo que hace es regular el clima.

Se centró en la zona boscosa que tenemos en nuestra región y la importancia de conservarla para evitar entre otras consecuencias, el incremento de la temperatura. "en Salta, en Argentina compartido con Bolivia tenemos la masa boscosa más grande de Sudamérica que es el chaco, lo que vulgarmente conocemos cono el chaco salteño en realidad es parte de un gran sistema boscoso que se extiende por Bolivia, Paraguay y Argentina, es después del amazona la segunda masa boscosa continental. Esa superficie, que es de más de 62 millones de km cuadrados, por su propio peso ya tiene una influencia directa sobre el clima a nivel continental. Todo el desequilibrio que estamos viviendo con varios eventos de niña consecutivos, con una sequía que este año fue muy grave, la sequía es un proceso acumulativo, venimos de varios periodos de sequía y eso se va acumulando y hace que el sistema se desequilibre fuertemente, todo consecuencia del mal manejo que se está llevando acabo sobre los bosques, especialmente en la región chaqueña, en Argentina en particular pero también a escala regional".

Derlindatti se refirió a la importancia plena que tienen los sistemas de bosques sobre nuestra vida, "las campañas de reforestación, parquización son herramientas que suman pero lo más importante es entender que nosotros dependemos del sistema boscoso y presionar a nuestros gobiernos para que tomen políticas que conserven los bosques a largo plazo. El tema bosques, el tema ordenamiento territorial de bosques y el tema incendios forestales, no lo escucho en ninguna campaña política y eso impacta en la economía, impacta en el bienestar, en la sanidad, en el dengue que a pesar de ser urbano el aumento de temperatura lo beneficia, y el aumento de temperatura tiene que ver directamente con la disminución de la cobertura boscosa, entonces toda la cuestión de salud tiene que ver con los bosques, no es casual que las provincias de Salta, Jujuy, Chaco y Formosa naturalmente son áreas forestales, el ambiente en el que estamos insertos funciona si es que existe el bosque si lo transformamos en otra cosa deja de funcionar y trae consecuencias".

Desde nuestro lugar podemos contribuir para mantener el sistema de bosques y los árboles que son tan imprescindibles para evitar el incremento de la temperatura, para contribuir Derlindatti sostuvo que debemos empezar a entender que es la ley de bosques, el ordenamiento territorial de bosques, que es la ley de humedales, la ley de glaciares, "son leyes que apuntan a sostener un ambiente como fuente de nuestro bienestar como seres humanos, tampoco tenemos que disociar ambiente de nosotros lo humanos, ese es un paradigma que quedó totalmente desactualizado hace 30 años. Tenemos que entender, informarnos y pedir políticas en esa dirección y así vamos a lograr el cambio real. Pensemos en nuestra realidad inmediata y cambiando la realidad inmediata pensar en cambios mayores, mantener y sostener espacios con arbolados reduce muchísimo la temperatura".

Consultado por las urbanizaciones que se multiplican en nuestra ciudad y alrededores, dejando grandes espacios sin árboles precisó que, "es como una condición impuesta que si aumentamos las urbanizaciones en consecuencia disminuye la superficie boscoso o de árboles y no debería ser así, no es necesario eliminar todos los árboles para hacer un barrio, se debería planificar manteniendo los árboles existentes y enriqueciendo el sistema con árboles nuevos. Es más facial allanar un terreno y construir que planificar con los árboles en la matriz de la urbanización, es cambiar la forma de pensar, que el Colegio de Arquitectos cambie algunas normas que plantean que un terreno tiene que ser limpiado, que se elimine toda cobertura vegetal del terreno y no planificar puntualmente donde se va a hacer la construcción y no tocar el resto de la matriz vegetal. Son soluciones simples que no solo va a hacer que haga menos calor sino que también reduce el costo energético, en climatización que lo vemos después reflejado en la factura de la luz".

Con respecto a los incendios que el año pasado dejaron miles de árboles convertidos en cenizas, explicó que hasta ahora no se hizo nada y que no hay un plan de restauración de las zonas afectadas. "No se actuó con el esfuerzo necesario para el nivel de gravedad de los incendios que hubo, se incendiaron un cuarto de millones de hectáreas, por fuego perdimos 250 mil hectáreas de bosques y no se hizo nada, y no existen planes de restauración , ni hubo acciones contra los responsables".

Foto gentileza: Enrique Derlindatti