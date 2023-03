Se filma en Salta el primer documental de arqueología experimental de Argentina

El arqueólogo Cristián Vitry, Director general de preservación e investigación de la Secretaría de Cultura contó en rebobinando que el documental es una idea que ya tenía pensada de varios años atrás pero ahora fue aprobada por el INCAA, "se me ocurrió la idea y con un amigo Darío Bracali intentamos hacer algo, no se pudo por distintas razones pero ahora ya lo estamos encarando y arrancamos la filmación hace varios meses con algunas tomas. La temática se basa en la investigación que realicé sobre el tipo de vestimenta que usaban los Incas para poder subir a la montaña. La idea es recrear esa situación en base a toda la investigación e intentar ascender el volcán Lullaillaco con toda esa ropa, con ponchos de llama, de vicuña, con sandalias que se llaman "llanke", con unos zapatos abrigados que se llaman "orco kawkachun" , con gorros especiales que uno no los ve a la venta por que son piezas de museo, hicimos réplicas de todas esas piezas, la experiencia es llevar el cuerpo a una situación en la cual vivenciar ese ascenso. Somos dos protagonistas, con Jaime Soriano, ambos guías de montaña con experiencia de haber subido varias veces al volcán Llullaillaco".

Sobre las personas que siglos atrás escalaron el Llullaillaco entre otras altas cumbres sostuvo, "estos montañistas andinistas prehispánicos, hace 5 siglos atrás subieron más de 200 montañas en toda la Cordillera de los Andes, más de 50 son superiores a 6.000 metros y todo esto 300 años antes de que se iniciara el montañismo como deporte en Europa".

Vitry mencionó que lo que quieren resaltar es a las personas comunes que subieron y eligieron los mejores lugares para las construcciones, "queremos destacar el aspecto humano y el aspecto de está clase social que estaba trabajando en función del Inca, que normalmente eran los locales, los coyas, los atacameños, los diaguitas que son ellos los que subieron por orden del Inca, a nuestros pueblos originarios".

Sobre el contenido del documental precisó que la historia es contar todo los procesos, "tenemos entrevistados a los artesanos que hicieron las vasijas, los que hicieron el poncho, las medias , el gorro, las comidas típicas, veremos que sale de toda esta experiencia que estaría enmarcada en lo que llamamos arqueología experimental". El equipo está compuesto, además de los protagonistas, 15 personas más que se encargan de armar el campamento, filmación sonido y todo lo necesario para poder realizar ese registro.

El Llullaillaco tiene 6.739 metros, está entre las diez montañas más altas de América, tiene solamente 160 metros menos que el Aconcagua. Todos los que van a participar en la filmación son montañistas. El arqueólogo contó que hicieron una ceremonia con miembros de distintas comunidades originarias que les dieron su chayada y antes de subir se realiza una ceremonia para pedir permiso a la montaña.

Consultado por el objetivo de los incas que ascendieron con los niños del Llullaillaco contó que era religioso, "las montañas que para ellos eran "apus", entidades no humanas de carácter sagrado donde residían las deidades y otras montañas eran deidades, había toda una jerarquía de estas montañas, lo que hace es acercar lo terrenal a lo celestial, ese es el punto más importante de la cumbre de una montaña, donde los seres humanos pueden tocar el cielo (para decirlo de una manera gráfica), estar en contacto con la divinidades, a esas montañas se le pedía fundamentalmente por la fertilidad, porque el agua es el motor de todo tipo de vida y todo el agua que tenemos nace de las montañas, entonces con mayor razón son altamente importantes y correlacionado con la cuestión simbólica de todo esto".

El documental estará en los espacios del INCAA cerca de fin de año. La ropa que se va a usar en el documental es réplica de la que se encuentra en el Museo de Arqueología de Alta Montaña de nuestra ciudad.