Crimen de Lucio Dupuy: piden juicio político para el gobernador de La Pampa

La diputada provincial Sandra Fonseca del bloque Comunidad Organizada, realizó una presentación ante la Cámara de Diputados solicitando el Juicio Político por mal desempeño en sus funciones al gobernador pampeano Sergio Ziliotto y al actual Ministro de Desarrollo Social Diego Álvarez, por la muerte del niño Lucio Dupuy.

En su pedido , Fonseca argumenta que "el Estado es el garante del efectivo cumplimiento de derechos, garantías y precisamente es el Gobernador Ziliotto por lo determinado por la Constitución, quien debe hacer cumplir la legislación vigente, y el Ministro de Desarrollo Social Álvarez, teniendo a cargo el Ministerio que es la autoridad de aplicación de la ley provincial de niñez N° 2.703".

Asimismo la legisladora manifiesta que la interpelación realizada luego del fallecimiento del niño de cinco años "fue una puesta en escena, la que no convalidó , ya que primero debía realizarse la investigación y el correspondiente juicio penal".

Esta no es la primera vez que integrantes de Comunidad Organizada, se expresan en relación a este hecho, ya que mediante Juan Carlos Tierno se han realizado denuncias en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) y en la Comisaria Tercera de Santa Rosa, a fin que se investigue a los responsables por incumplimiento de sus deberes de funcionarios.

"Luego del estudio exhaustivo de la sentencia condenatoria a las autoras materiales del crimen de Lucio, se vislumbran grandes responsabilidades del Estado mediante el conocimiento de la situación de distintos funcionarios, los que por su inacción colaboraron al fatal desenlace" expresó la legisladora.

Agregó que “del estudio de la sentencia surgen elementos determinantes que demuestran el conocimiento de la situación que atravesaba Lucio, incluso dichos del médico Forense Dr. Toulouse donde manifiesta que es posible que su historia clínica fue alterada.”

“Ahora quieren responsabilizar en su totalidad a la jueza de Familia de la localidad de General Pico Pérez Ballester, es una responsable intermedia dentro del Sistema de Protección Integral, hay un esquema político social integrado por un conjunto de interacciones que constituyen lo que se denomina principio de corresponsabilidad de todos y cada uno de los actores que lo conforman, posibilitando su correcto funcionamiento” dijo.

Además resaltó que es importante que las personas conozcan este principio en el abordaje de la niñez y adolescencia, ya que su correcto funcionamiento evitaría el corrimiento de responsabilidad de los distintos espacios del gobierno, los que están directamente involucrados en la ejecución del Sistema de Protección Integral, que es uno solo y al que todos conforman.

“Es inadmisible luego de conocida la sentencia y los detalles que se desprenden de la misma que los máximos responsables no brinden las explicaciones correspondientes, por ello el pedido de juicio político, es el único mecanismo institucional por el cual pueden hacerlo, dando a conocer si se aplicó o no el Sistema de Protección Integral” aseguró la Diputada.

Explicó argumentos de su planteo “Dentro de los incumplimientos por parte del Estado Provincial, mencionamos en la denuncia que: no funciona la Unidad de abordaje local en Santa Rosa, no se todas las capacitaciones establecidas por la ley N° 2.703, no funcionan los protocolos, no hay equipos técnicos interdisciplinarios coordinados, no realizan información pública, no tenían línea telefónica, ni partidas presupuestarias específicas de la ley N°2.703, carecen de Registros de todas las Organizaciones no gubernamentales (ONG) ni tampoco el destino de los fondos públicos que se le destinan.”

En la presentación del pedido de juicio político Fonseca deja constancia de "maniobras de Ziliotto, ni bien se conoció públicamente la muerte de Lucio, enviando a cuatro personas en cargo de Ministros a la casa de Ramón Dupuy, abuelo del niño, y según este mismo contó delante de varias personas presentes que le habían ofrecido la renuncia y dinero, la que fue rechazada y que le manifestó a su abogado que iniciara acción de investigación penal para los responsables principales del Sistema de Protección Integral de niños, niñas y adolescentes, incluido Ziliotto, y que según dichos de Dupuy le habría contestado que estaba atorado, quedando en evidencia que intentan cubrir la responsabilidad institucional, desligándosela solo a una operadora intermedia del Sistema de Protección, como es la jueza de General Pico Pérez Ballester, para de esa manera, tratar de eludir ante el pueblo la responsabilidad institucional del gobernador Ziliotto y de Álvarez como Ministro de Desarrollo Social".

Que luego del fallecimiento de Lucio, se generó un proyecto de ley a nivel nacional con el nombre del niño en tanto en La Pampa existe un sistema legal mucho más pormenorizado, detallado, integrado y de corresponsabilidad para proteger a los niños y niñas, el que tendría que haber funcionado para evitar la tragedia y muerte de Lucio , y fue totalmente incumplido, aseguró Fonseca.

Para finalizar expresó “ en la memoria de Lucio y en la protección de todos los niños , niñas y adolescentes que pueden estar sufriendo vulneraciones en sus derechos, es que solicito que la comisión acusadora de juicio político, aplique como prioridad el Principio del Interés Superior del Niño y no lo rechace in-limine, ya que esto significaría impedir, obstruir y generar un marco de silencio sobre el tema, que en este caso es de trascendental importancia para el pueblo pampeano y sus instituciones públicas, como es, el abordaje de la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.” (El tribuno de jujuy)