El Parlamento de Finlandia aprueba un eventual ingreso a la OTAN

Los diputados del país vecino a Rusia aprobaron por 184 votos contra siete una ley que acepta los términos del Tratado de Washington que en 1949 creó la alianza militar Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que hoy suma 30 naciones.



A raíz de la invasión rusa de Ucrania, Finlandia y Suecia decidieron pasar página a su política de no alineamiento militar en vigor desde los años 1990, heredera de décadas de neutralidad, y se postularon a la OTAN en mayo de 2022.



Finlandia había iniciado su debate final en el Parlamento sobre el ingreso a la alianza liderada por Estados Unidos, sin esperar la aprobación de Turquía y Hungría, ni a su vecina Suecia, que también es candidata pero que se enfrenta a un veto turco.



Finlandia, que tiene 1.300 kilómetros de frontera con Rusia, había expresado hasta ahora su voluntad de ingresar junto a Suecia. Pero las dificultades de Suecia con Turquía, que culminaron con una serie de incidentes diplomáticos en enero, cambiaron la situación.



El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, había dicho hace un mes atrás que su gobierno podría aprobar el ingreso de Finlandia a la OTAN pero que rechazaba el de Suecia.



Erdogan acusa a Suecia de dar refugio a miembros de organizaciones separatistas kurdas a las que Turquía considera "terroristas".



Finlandia celebra elecciones el 2 de abril, y el Gobierno de la primera ministra saliente, Sanna Marin, quería evitar todo tipo de vacío político para poder entrar en la OTAN un vez que consiga el acuerdo de húngaros y turcos.



El ingreso a la OTAN contó con el respaldo casi unánime de los partidos finlandeses, incluso de aquellos que eran contrarios a la alianza antes del inicio de la invasión rusa de Ucrania.



Solo un puñado de diputados de extrema izquierda y extrema derecha votaron en contra, invocando entre otras cuestiones la falta de garantías de que no se instale armamento nuclear en territorio, informó la agencia de noticias AFP.



La aprobación de la ley finlandesa no significa que el país integre automáticamente la alianza militar una vez obtenga la ratificación de Turquía y Hungría.



Pero al menos fija un calendario claro: tras su adopción, el presidente finlandés Sauli Niinisto dispone de un máximo de tres meses para firmarla.



En Hungría, en tanto, el Parlamento comenzó a debatir los ingresos a la OTAN de Finlandia y Suecia.



La presidenta de Hungría, Katalin Novak, instó a los diputados a ratificar "cuanto antes" el protocolo de adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN dada la situación actual en torno a la invasión rusa de Ucrania.



Si bien la presidenta húngara señaló que "es una decisión compleja con graves consecuencias", remarcó en un mensaje difundido a través de su cuenta de Facebook que su posición está clara: "En la situación actual, el acceso de estos países está justificado."



Suecia y Finlandia procuran sumarse a la OTAN desde hace varios meses, pero la organización no alcanzó aún la unanimidad de sus miembros, necesaria para admitirlos.



Hungría y Turquía son los únicos que aún no ratificaron la entrada de estos dos países.



Previamente, las autoridades húngaras habían retrasado en varias ocasiones la votación alegando que el Gobierno no tenía intención de "presionar" a Turquía.



Las conversaciones con Turquía por esta cuestión se encuentran estancadas por el momento dada su negativa a la adhesión si los dos países no cumplen los requisitos acordados en junio durante una cumbre de la OTAN celebrada en Madrid.



Turquía frenó a fines de enero las candidaturas de ingreso a la OTAN presentadas por Suecia y Finlandia el año pasado, al postergar una reunión entre los tres gobiernos para debatir las objeciones turcas.



El resto de Estados miembro firmaron un documento a favor d la inclusión de Suecia y Finlandia el 5 de julio de 2022.



El proceso para sumarse a la OTAN se completará cuando todos los Estados ratifiquen el protocolo. (elchubut.com.ar)