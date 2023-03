Berni pide adoptar el modelo de cárceles de Bukele y trabajo forzado a los presos

Sergio Berni pidió replicar en Argentina el modelo de cárceles y de trabajo forzado para los presos del presidente de El Salvador, Nayib Bukele

La crisis narco en Rosario y el ataque contra la familia Messi están empezando a empujar un reclamo entre dirigentes del oficialismo y la oposición para aplicar una guerra contra las bandas.

"Esa foto es música para mis oídos", dijo Berni cuando le mostraron un tuit de Fernando Burlando en el que proponía enfrentar al narco "al estilo salvadoreño" y mostraba una imagen de cientos de presos amontonados en la nueva cárcel de Bukele.

"No me sonroja decir que creo que Bukele me copió lo que tengo en la cabeza", dijo Berni con ironía. No obstante, el ministro aclaró que "es un gran error" pensar que el servicio penitenciario soluciona el problema de la narcocriminalidad. "Es muy importante, pero no suficiente", explicó en canal América.

Berni también señaló que en la situación actual es muy difícil imaginarse cárceles al estilo El Salvador. "En este país donde liberan a los delincuentes porque tienen miedo de que se contagien de coronavirus me vas a decir si esto es posible, es un chiste", respondió.

"Me da vuelta por la cabeza todos los días cuando veo las injusticias que pasan en el sistema penitenciario", indicó el ministro. "A mí no me temblaría el pulso. Hasta tengo el lugar y todo donde lo haría, cómo lo haría y de qué manera lo haría", continuó Berni, que también propone modificar la Constitución para hacer trabajar a los presos.

"La Constitución prohíbe el trabajo forzado de los detenidos. Yo creo que un detenido tiene que trabajar para ganarse lo que consume él y su familia. El Estado tiene que contener a su familia porque sino esa familia cae en el delito. Entonces el detenido tiene que trabajar para garantizar su estadía en la cárcel y garantizar el bienestar de su familia, por eso el Estado lo tiene que obligar a trabajar", completó Berni,

Este último punto también fue adoptado por Bukele en El Salvador, donde los presos (o sus familias) tienen que pagar su estadía en la megacarcel que inauguró, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). El tema también generó el rechaza de organismos de derechos humanos y hay denuncias por supuestos sobreprecios en los productos que les venden.

Cárcel con capacidad para 40.000 reclusos

La prisión está diseñada exclusivamente para el encarcelamiento de los miembros de las pandillas del Salvador. Según las autoridades, la capacidad total de esta cárcel es de 40.000 prisioneros y se diseñó exclusivamente para los “Terroristas”.

Así mismo las autoridades informaron que ya pronto iniciará el traslado de las principales cabecillas de todas las bandas criminales del Salvador acusados de terrorismo, asesinato y violanción de la vida.

El Salvador ha logrado pasar de ser el país más inseguro del mundo, al país más seguro de América.



¿Cómo lo logramos?



Metiendo a los criminales en la cárcel.



¿Hay espacio?



Ahora sí.



¿Podrán dar órdenes desde adentro?



No.



¿Podrán escapar?



No.



Una obra de sentido común. pic.twitter.com/WXiYohGkd4 — Nayib Bukele (@nayibbukele) February 2, 2023

Tecnología de alta seguridad

Los presos convivirán en celdas de concreto, encerradas con gruesos barrotes de acero reforzado y no tendrán acceso a colchonetas para dormir.

Para evitar fugas, la prisión cuenta con varios anillos de seguridad y una cerca eléctrica de 15.000 voltios, que será custodiada por guardias y soldados de la policía nacional, desde 19 torres de control.

Lo mejor de esta cárcel es que está completamente aislada de cualquier zona urbana, estando la ciudad más cercana a unos 5.200 kilómetros de distancia.

La seguridad y el cuidado de la cárcel estará a cargo de más de 600 soldados de las Fuerzas Armadas y 250 miembros de la Policía.

Quien entre no volverá a salir

Según Nayib Bukele, el CECOT “está diseñado para que los criminales cumplan su condena sin volver a tener contacto con el mundo exterior”.

Razón por la cual esta cárcel tendrá tan sólo una puerta y será la de entrada, ya que ninguno de estos criminales o terroristas, merece volver a ver la luz de la libertad por todo el daño que han causado a la sociedad.

CECOT es una declaración de guerra contra pandilleros

Como es bien sabido el Salvador cuenta con una de las pandillas más grandes del mundo, enfocada al crimen organizado, robo, estafas, secuestro y todo tipo de actividades alusivas al terrorismo.

Se estima que dentro de esta enorme banda criminal circulan más de 70.000 pandilleros despiadados los cuales han atormentado a los Salvadoreños desde los años 90, los cuales llegaron desde los Ángeles, cuna de su nacimiento.

El objetivo de la guerra contra las pandillas es “eliminar a las estructuras terroristas que en el pasado causaron luto en las familias salvadoreñas”, dijo el Gobierno.

Razón por la cual la creación de esta cárcel fue un hito histórico, que permitirá enviar a cada recluso a un lugar del cual nunca volverán a poder salir a delinquir y atormentar a los ciudadanos.

Críticas de organizaciones de DD.HH

Según múltiples organizaciones que promueven los derechos humanos, el tratado que ha dado el gobierno a sus reclusos, no ha sido el más oportuno, pues afirman que se están violando los debidos conductos y no se les trata con los derechos que los protegen.

A estos comentarios el presidente Nayib Bukele ha respondido que se les trata por lo que son “Unas ratas”, que nunca tuvieron en cuenta el dolor de las familias que lastimaron cuando mataban, ni tenían misericordia de los pobres ciudadanos que días tras día amenazaban y robaban.

Y que los titiriteros no vengan a decirnos que estamos violando los derechos humanos de los terroristas, porque El Salvador ha tomado el mismo camino que los países de primer mundo tomaron para ser lo que son, el camino de la justicia.

(elcomercial.com.ar y wintorabc.com.co)