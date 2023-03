La inteligencia artificial ya llegó al manga

Dialogamos en "Rebobinando" con Mariano Gutiérrez, profesor de dibujo manga y responsable de UNY Espacio Creativo, sobre está tendencia de utilizar la inteligencia artificial en las caricaturas japonesas.

"No es la primera vez que ocurre, si consideramos el manga Ciber Funk, este sería el segundo intento de asistirse de la inteligencia artificial, la primera fue una dibujante en norteamérica que la utilizó para un personaje". Fue el caso de Kris Kashtanova, que creo el comic, "Zarya of The Dawn" editado y publicado en 2023 pero a la que se le ha denegado la autoría de la obra alegando que el proceso de generación de imágenes de una I.A. es considerada como una mera dirección artística.

Mencionó que una de las plataformas que se utilizan para crear los dibujos con Inteligencia Artificial es Midjourney. "Por el momento la I.A. carece de creatividad, hablar de un contenido exclusivamente creado de está manera, al menos en este momento no es válido, la mayoría de todos los contenidos que se crean, incluida una ilustración que hace poco fue ganadora de un concurso de pintura, son en general asistidas con I.A".

"Esta muy de moda la asistencia artificial, por el momento creo que está en una etapa de prueba y las respuestas siguen siendo muy limitadas porque toma argumentos o teorías o conocimientos que ya han sido creados".

El profesor sostuvo que es un tema interesante y más teniendo en cuenta que es lo que pasaría con los derechos de autor, "me parece interesante hablar de una cuestión de los tiempos, inevitablemente la tecnología va a ir avanzando y el ser humano históricamente es reticente a estos avances. Lo ideal me parece que es agiornarnos y crear un marco regulatorio adecuado para que funcione de la manera que debería, está la polémica del uso o no uso de la I.A. y que sucedería con los derechos de autor."

Analizó los beneficios que podía traer la I.A. al mundo del manga,"los mismos mangakas (creador de los comics) dicen que están sobreexplotados, ya que para poder descansar un día a la semana tienen que tener jornadas laborales de 12 o 16 horas. Conseguir una herramienta que reduzca ese tiempo de trabajo y genere calidad de vida no me parece del todo malo, siempre y cuando este bien regulado".

En el final de la charla el profe Gutiérrez nos mencionó un comic con una historia impactante, "es bueno considerar al comic como literatura y al dibujo como arte, el comic "Maus" de Art Spiegelman, fue ganador de un premio Pulitzer y narra el genocidio de la segunda guerra mundial" .

El manga vio la luz en el siglo pasado, pero se popularizo en los 90' con Mazinger Z, Sailor Moon, Meteoro, Robotech entre tantas otras que pudimos disfrutar en la pantalla chica. Pero actualmente esos libritos que se leen de derecha a izquierda son los preferidos de los jóvenes lectores ávidos de nuevas historias.