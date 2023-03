Marcha del 8M en Salta

Cientos de personas que se congregaron en el corazón del centro salteño forman parte de la protesta para visibilizar una vez más las desigualdades en materia de género y para reiterar la lucha por los derechos de las mujeres.

“Marcho para que las mujeres sean libres”, expresó una de las participantes en diálogo con El Tribuno, mezclada entre voces y carteles que pedía justicia por los femicidios, con el caso reciente de Alejandra, la joven que apareció sin vida inmediaciones del vertedero San Javier días pasados.

Desde la Plaza 9 de Julio, la marcha siguió por calle Zuviría, hasta la Legislatura, y regresó por calle Mitre otra vez hasta la plaza central.

“Somos las voces de las que ya no están, basta de femicidios y de violencia contra las mujeres, pedimos justicia por Alejandra, necesitamos una aclaración justa, peleamos por nuestros derechos”, dijo otra de las presentes que marchaba con un grupo que vestía de color violeta.

“También luchamos por una vivienda digna, trabajo y salario digno, necesitamos ser escuchadas”, añadió.

Con respecto al Día Internacional de la Mujer, opinó que “es un día de lucha, día de festejos no habrá, nuestra lucha sigue cada año porque no nos escuchan los judiciales ni los gobernadores, tenemos que alzar la voz más fuerte para los jueces y fiscales, para que el femicida no salga (de prisión)”.

“Fui víctima y gracias a estas organizaciones pude salir, porque el Estado estuvo ausente, y acá sigo luchando y ayudando a muchas mujeres”, continuó.

