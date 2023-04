Jesús viene a nosotros

"Este es el camino para encontrar al Resucitado", proclamó Francisco, quien añadió que "cuando van a anunciarlo", "Jesús sale a su encuentro". "Esto es hermoso: cuando anunciamos al Señor, el Señor viene a nosotros", explicó Bergoglio.

"A veces pensamos que la manera de estar cerca de Dios es tenerlo estrechamente junto a nosotros; porque después, si nos exponemos y hablamos de esto, llegan los juicios, las críticas, tal vez no sabemos responder a ciertas preguntas o provocaciones, y entonces es mejor no hablar de esto", admitió. En cambio, "esto es lo que nos enseñan las mujeres: a Jesús se le encuentra dando testimonio de Él. Metámonoslo en la cabeza".

Así, el Papa puso el ejemplo del nacimiento de un hijo, cuando "una de las primeras cosas que hacemos es compartir este feliz anuncio con los amigos. Y al contárselo, también nos lo repetimos a nosotros mismos y, de alguna manera, hacemos que cobre aún más vida en nosotros".

Fieles en la plaza de San Pedro

"Si esto ocurre con una buena noticia, ocurre infinitamente más con Jesús, que no sólo es una buena noticia, ni tampoco la mejor noticia de la vida, sino que es la vida misma, "la resurrección y la vida"", añadió. "Cada vez que lo proclamamos, no con propaganda o proselitismo,eso no, anunciar es una cosa y hacer proselitismo es otra cosa, esto no está bien. Cada vez que lo anunciamos, con respeto y amor, como el don más hermoso para compartir, como el secreto de la alegría, entonces Jesús habita aún más en nosotros".

Y es que, "cuando se encuentra a Jesús, ningún obstáculo puede impedirnos anunciarlo. En cambio, si nos guardamos solo para nosotros su alegría, tal vez sea porque todavía no lo hemos encontrado de verdad". Por ello, el Papa se (nos) preguntó: "¿Cuándo fue la última vez que di testimonio de Jesús? ¿Qué hago hoy para que las personas con que me encuentro reciban la alegría de su anuncio? Y aún más: ¿puede alguien decir, pensando en mí, “esta persona es serena, es feliz, es buena porque ha encontrado a Jesús”? Pidamos a la Virgen que nos ayude a ser alegres anunciadores del Evangelio".

Fieles en el Regina Coeli captura de pantalla

Tras el rezo del Regina Coeli, Bergoglio recordó el 25 aniversario del "Acuerdo del Viernes Santo" que puso fin a la violencia en Irlanda del norte. "Envío la paz y agradezco cuanto se hizo por obtener la paz, que se pueda consolidar en este país".

"Pedimos el don de la paz para todo el mundo, especialmente para nuestra querida y martirizada Ucrania", culminó Bergoglio.

¿Qué son los Acuerdo de Viernes Santo?

Los Acuerdos del Viernes Santo, también conocido como el Acuerdo de Belfast, fue un pacto político diseñado para poner fin a 30 años de conflicto violento en Irlanda del Norte.

Fue aprobado por votación pública en Irlanda del Norte y la República de Irlanda.

¿Cuáles fueron “Los Problemas”?

Irlanda del Norte se estableció en 1921 y permaneció como parte del Reino Unido, mientras que el resto de la isla de Irlanda se convertía en un estado independiente.

Esto creó una división en la población entre quienes deseaban que Irlanda del Norte permaneciera dentro del Reino Unido -los unionistas-, y quienes querían que formara parte de la República de Irlanda -los nacionalistas-.

Desde finales de la década de 1960, grupos armados de ambos bandos, como el Ejército Republicano Irlandés (IRA) y la Fuerza de Voluntarios del Ulster (UVF), llevaron a cabo bombardeos y tiroteos.

Además Reino Unido acabó enviando tropas británicas a Irlanda del Norte. Los disturbios duraron casi 30 años y costaron la vida a más de 3.500 personas.

Mapa de Irlanda

¿Qué dicen los Acuerdos del Viernes Santo?

El tratado se basa en la idea de cooperación entre comunidades.

Estableció un nuevo gobierno para Irlanda del Norte, que representaba tanto a nacionalistas como a unionistas y recibió desde Londres la transferencia del control sobre áreas clave como la salud y la educación, un proceso conocido como devolución.

Se constituyó un nuevo parlamento, la Asamblea de Irlanda del Norte, que se encuentra en el área de Stormont, en Belfast.

Otras partes del acuerdo tratan sobre el respeto de los derechos de las personas, independientemente de la parte de la comunidad de la que provengan.

Dice: “Irlanda del Norte es parte del Reino Unido y esto solo puede cambiar a través de un referéndum, si la mayoría de las personas en Irlanda del Norte así lo desean”.

“Las personas nacidas en Irlanda del Norte pueden tener la nacionalidad irlandesa, británica o ambas”.

La frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda se extiende por unos 500 kilómetros

¿Qué incluía el acuerdo de paz?

Como parte del tratado los grupos armados acordaron deponer las armas y quienes habían estado involucrados en la violencia fueron liberados de prisión.

El gobierno de Reino Unido acordó apuntar a “arreglos de seguridad normales”, incluida la reducción de la presencia militar británica.

¿Qué tienen que ver los Acuerdos de Viernes Santo con el Brexit?

Después del Brexit, Irlanda del Norte se convirtió en la única parte del Reino Unido en tener una frontera terrestre con un país de la UE: la República de Irlanda.

Como ahora son necesarios controles de las mercancías transportadas entre el Reino Unido y los mercados de la UE el tema ha generado fricciones.

Ambas partes acordaron que esto no debería suceder en la frontera irlandesa, para proteger los Acuerdos del Viernes Santo, porque se temía que la cooperación transfronteriza pudiera verse amenazada si se establecían nuevos puntos de control.

El cantante de U2 Bono respaldó los llamados a la paz de Lord David Trimble y el líder del SDLP, John Hume, antes del tratado

Durante los disturbios, las personas que cruzaban la frontera estaban sujetas a controles de seguridad del Ejército británico, y se colocaron torres de vigilancia en las cimas de las colinas.

Y aunque el acuerdo no se refiere específicamente a la frontera, sí se comprometía a eliminar todas las instalaciones de seguridad.

Para mantener la frontera sin trabas, Reino Unido y la UE acordaron el Protocolo de Irlanda del Norte.

Los productos se controlan para garantizar que cumplan con las normas de la UE cuando llegan a Irlanda del Norte desde el resto del Reino Unido (Inglaterra, Escocia y Gales).

Los partidarios de este plan, incluido el partido nacionalista Sinn Féin, dicen que es necesario proteger los Acuerdos del Viernes Santo.

Pero los partidos unionistas, incluido el Partido Unionista Democrático (DUP), dicen que esto en realidad socava el acuerdo porque los separa del resto del Reino Unido. (religiondigital.org,, lanacion.com.ar y youtube.com. Foto de portada gentileza Movimiento Estudiantil Cristiano de Cuba en facebook.com)