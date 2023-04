La Fórmula 1 toma una polémica decisión con los festejos de las escuderías

Cruzar la bandera a cuadros es un logro para un piloto pero también para los mecánicos e ingenieros que forman parte de su equipo. Por eso, como cuando un futbolista se sube a un alambrado para celebrar un gol, en el automovilismo la costumbre es treparse a la valla del pitwall para agitar el puño derecho al paso del auto ganador. Sin embargo, esa celebración tradicional e histórica se terminará en la Fórmula 1 desde este domingo.

En Albert Park, donde se disputó el Gran Premio de Australia, quienes se subieran a celebrar en la defensa que separa la pista de la calle de boxes serían sancionados, según les anunció a las escuderías el director de carrera de la F1, Niels Wittich. “Está prohibido subirse a la valla del pitwall en cualquier momento”, fue el mensaje que recibieron los equipos en la previa de la carrera.

#F1 La FIA decidió prohibir las tradicionales celebraciones de los miembros de los equipos



“estará prohibido subirse a la valla del pitwall en cualquier momento”



Cualquiera que lo haga correrá el riesgo de una sanción 🤦‍♂️



Demasiados extremistas... pic.twitter.com/cKPl6fgZkf — 🏁 Vivo F1 (@vivof1) March 30, 2023

La decisión, según trascendió, obedece a lo ocurrido hace dos semanas en el GP de Arabia Saudita, donde se vio en el alambrado del circuito callejero de Jeddah a integrantes de los equipos Red Bull (Checo Pérez y Max Verstappen hicieron el 1-2) y de Aston Martin, luego de que Fernando Alonso terminara tercero, posición que quedó confirmada después de idas y vueltas con respecto a una sanción. Algo similar había ocurrido la primera fecha de la temporada, en Bahréin.

Sin embargo, la decisión de Wittich no es revolucionaria: solo hará cumplir lo que dice el Código Deportivo Internacional de la FIA.

Desde el #AustralianGP la FIA 🚫 a los equipos subirse a la valla junto a la meta para celebrar sus éxitos al fin de una 🏁. Se basan en el Apéndice H, Artículo 2.3.2 del Código Deportivo Internacional FIA: "Está prohibido subirse a la valla del pitwall en cualquier momento". #F1 pic.twitter.com/kZQHAi7s6z — Javi Prieto (@Willyeforever) March 30, 2023

En el Artículo 2.3.2 del Apéndice H se especifica que “está prohibido que el personal se suba a las vallas del pitwall en cualquier momento. Cualquier acción de un equipo que infrinja esa prohibición será denunciada a los comisarios”.

Son ellos, en definitiva, quienes decidirán si es necesario imponer una sanción, que de ninguna manera será deportiva pero sí podría ser económica en una F1 con límites presupuestarios desde 2021.

Lo más gracioso es que mientras FIA establece medidas de seguridad para el personal de los team prohibiéndoles encaramarse en la valla del pitwall; viene Domenicali poniendo en riesgo la seguridad de pilotos y personal sobre exigiendo su rendimiento con más carreras#AusGP #F1 — José Antonio Guerra 🏁 (@jozhe1980) March 30, 2023

Allí también se aclara que “el personal del equipo sólo está autorizado en el pitlane inmediatamente antes de que se les pida que trabajen en un coche y deben retirarse tan pronto como el trabajo se haya completado”.

El objetivo de esta nueva postura no es otro que la seguridad. ¿Por qué? Por la posibilidad de que una persona se caiga a la pista donde los autos van a más de 300 km/h y también la que implica que a alguna persona colgada en el pitwall pueda caérsele algún elemento que en velocidad dañe a los pilotos.

🚫 La FIA prohibirá a los miembros de los equipos subir a la valla del pitwall.



⛔ La normativa entrará a partir de este fin de semana en Australia.



🥲 Tocará despedirnos de imágenes como esta... pic.twitter.com/8xXbWp3JGT — Entre Boxes F1 #GPAZE🇦🇿 (@EntreBoxesF1) March 30, 2023

Lo que sí podrán hacer los miembros de las escuderías es asomarse por los huecos más grandes de los sistemas de protección del muro de boxes, que no son otras que esas aperturas necesarias y dispuestas para mostrarles pizarras a los pilotos, por ejemplo con sus tiempos de vuelta.

Un dato no menor es que la carrera elegida por la F1 para recordar esta norma es una que se realiza un circuito con certificación FIA Grado 1 donde la recta principal está revestida con gruesos paneles de cristal y no con vallas metálicas con rejas, por lo que no existen puntos de apoyo, lo que convierte a Melbourne en un pitwall imposible de escalar. (sanjuan.losandes.com.ar)