China anuncia protocolos de seguridad para controlar el alcance de la IA

Las autoridades chinas impondrán una “inspección de seguridad” a las herramientas desarrolladas en China basadas en la inteligencia artificial (IA), como el ChatGPT, según un proyecto de reglamentación divulgado este martes.

“Antes de prestar servicios al público que utilicen productos de inteligencia artificial generativa, se debe solicitar una inspección de seguridad a los departamentos reguladores de internet”, dice el texto de la Administración de Ciberespacio de China.

El proyecto pretende garantizar “el desarrollo sano y la aplicación estándar de la tecnología de inteligencia artificial generativa”. Los contenidos generados por la IA deben “reflejar los valores socialistas fundamentales y no contener contenido relacionados con la subversión del poder del Estado”. En particular, no debe haber “propaganda terrorista o extremista”, “odio racial” u “otros contenidos que puedan perturbar el orden económico y social”. La Administración del Ciberespacio de China abrió a comentarios del público este proyecto de reglamento, que tiene muchas posibilidades de entrar en vigor en el corto plazo.

El texto se da a conocer mientras numerosas empresas tecnológicas chinas como Baidu, Alibaba, JD.com, Netease o ByteDance (matriz de TikTok) han declarado en las últimas semanas que están trabajando en su propio modelo de robot conversacional, con la esperanza de aprovechar el éxito del pionero estadounidense ChatGPT.

China ha anunciado ambiciosos planes para convertirse en líder mundial en inteligencia artificial de aquí a 2030, y la consultora McKinsey calcula que para entonces el sector podría aportar unos 600.000 millones de dólares anuales al PIB chino. (sanjuan.losandes.com.ar)