Letonia reinstaura el servicio militar obligatorio

La reciente decisión de restablecer el servicio militar obligatorio en Letonia no agrada mucho a los jóvenes que andan en patineta en un parque del centro de Riga. "Prefiero ocuparme de mi patineta, quiero ser libre y no disparar”, dice un joven de 21 años. Probablemente, él no será reclutado todavía, pero pronto el servicio militar volverá a ser obligatorio para los letones de entre 18 y 27 años. Las mujeres podrán hacerlo voluntariamente. Así lo decidió el Parlamento el 5 de abril.

El país había abolido dicho servicio obligatorio en 2007. Y ahora da marcha atrás, debido a la guerra de Ucrania.

"Ucrania ofrece un claro ejemplo de lo importante que es tener una población civil con una moral sólida y bien preparada para repeler a cualquier agresor”, dijo hace poco la ministra letona de Defensa, Ināra Mūrniece.

Los planes de Letonia

A partir de 2024, el número de conscriptos habrá de aumentar sostenidamente. Desde 2028 en adelante, se planea reclutar anualmente a 7.500 jóvenes. Eso ayudaría a incrementar el número de soldados, de más de 22.000 hasta unos 50.000, incluyendo las fuerzas de defensa territorial y la reserva.

Riga se suma así a otros países bálticos integrantes de la OTAN, que se sienten amenazados por Rusia. Lituania reinstauró el servicio militar hace ya un par de años, y Estonia nunca lo abolió.

También hay quienes aprueban el restablecimiento del servicio militar obligatorio en Letonia, como Ralf, que tiene 18 años y canta en un coro. "Hoy en día, los hombres se vuelven cada vez más débiles, y la disciplina puede ser útil”, dice. Piensa que, si lo llaman, "iría para ser más fuerte y para conocer a otra gente”. La política no ocupa un lugar importante en sus consideraciones.

La carrera militar no entusiasma

El Gobierno letón espera poder convencer a jóvenes como él de ingresar a la carrera militar. "Es un desafío”, reconoce Toms Rostoks, director de investigación de la Academia Nacional de Defensa de Letonia. "Nuestras unidades profesionales tienen dificultades para reclutar soldados”, admite.

Cuenta que, tras la agresión rusa contra Ucrania, más gente se ha reportado para la defensa territorial. Esta demanda disponibilidad, pero permite a los postulantes realizar paralelamente otro trabajo.

Al parecer, menos jóvenes quieren seguir una carrera militar. Según Rostoks, la alternativa habría sido subir el sueldo de los soldados profesionales, "pero eso sería muy caro y no está claro si habría servido”.

Las nuevas tendencias

También en otros países, como Polonia y Alemania, se discute sobre la idea de reinstaurar el servicio militar obligatorio. En Alemania, este se abandonó en 2011, y en Polonia, en 2010.

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, se cuenta entre los partidarios restablecer el servicio militar obligatorio, y en esa dirección apuntan también las tendencias. En una encuesta del instituto demoscópico Ipsos, de marzo de 2023, un 61 por ciento de los consultados se pronunció a favor, y un 29 por ciento, en contra. En otra encuesta, del instituto Civey, realizada en febrero de 2023, la tasa de aprobación fue del 58 por ciento. (diariopanorama.com)