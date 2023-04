Bettina Romero: “Hicimos obras en el 80 por ciento de los barrios” En su visita a los estudios de esta emisora, la intendenta respondió a sus competidores políticos que critican las obras en Plaza 9 de Julio “A mí no me van a correr con que solo me concentro en Plaza 9 de julio, porque los vecinos saben que no es cierto”.