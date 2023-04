Pavimento nuevo en barrio Limache

“Después de tantos años, me piden los vecinos que el trabajo no frene. Estamos comprometidos y eso me gusta, transformar barrios”, dijo la funcionaria.

Sobre la inseguridad, dijo que es un gran problema en varios barrios y explicó que por eso se presentó la aplicación preventiva Ojos en Alerta.

“Esto es gestión y va más allá de la campaña. Esto es transformar y es lo que yo sé hacer. No entiendo qué ha pasado en las décadas anteriores porque poco se vio en los barrios. Lo nuestro son hechos”, dijo Bettina Romero en el programa Sin Filtro.