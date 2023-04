“Quiero ayudar a los niños y jóvenes de Salta con mis proyectos”

“Yo no quiero que los chicos pasen lo que yo pasé por eso tengo un proyecto para crear un Instituto de la Tartamudez, para tratar estos problemas y capacitar a los docentes”, dijo.

Comentó que con su trabajo detectó a 35 chicos encerrados en sus cuartos, avergonzados por la patología y que ya descubrieron 500 chicos con tartamudeo.

“Hay que cambiar la educación en Salta, yo veo que avanzaron con la tecnología de los celulares y los autos pero no la educación se sigue enseñando como en el 1800”, dijo Exeni.

Aseguró que apunta a su reelección para seguir impulsando proyectos vinculados a la educación.

“Los chicos tienen que estudiar robótica, deben aprender educación financiera porque la escuelas hoy atrasa”, dijo.

Siguió recordando su niñez y adolescencia: “Yo me encerraba en mi cuarto con un grabador, me grababa, practicaba frente al espejo y soñaba con hablar con la chica que me gustaba”.

“Tuve que pasar por todo ese proceso doloroso, ahora ser diputado de la provincia y hablar en los medios y defender proyectos en la Cámara”, dijo Exeni.

Agregó “con esto quiero decir que se puede salir adelante y desde mi lugar ayudé a 35 chicos a salir de la depresión y salir de sus cuartos”.

Bromeó indicando que ahora se va a cruzar con la chica que le gustaba en el secundario para decirle todo lo que sentía. “Ahora voy a hablarle, ahora que no tartamudeo tanto”, dijo entre risas.

Invitó a las personas que tienen tartamudez o autismo a comunicarse directamente con él al 3874091261.