Concurso de literatura para niños y adolescentes

Gonzalo Brutinel, del equipo de "Alumnit@s Argentina" en diálogo con "Rebobinando" contó están invitando a los chicos de entre 11 a 16 a participar escribiendo historias y proyectos de vida que les cuentan sus abuelos. "En esta Edición se suma la posibilidad de que nos cuenten sobre su pasión deportiva".

Hasta el 30 de junio de 2023, se encuentra abierta la inscripción a la 3ª Edición de “Alumnit@s, Argentina, te Escuchamos”, Concurso Literario, sin fines de lucro para alumnos de 11 a 16 de escuelas públicas y privadas.

Destacó que el concurso motiva a los niños a leer y escribir, "hubo casos de chicos que aprendieron a leer para poder participar y también docentes que nos contaban que tenían alumnos que les gustaba la poesía y es apasionante leer lo que escriben".

Para poder participar deben ingresar a https://eokprod.com/proyecto-alumnit-s/#propuesta. Entre los premios se encuentran una computadora all in one para el primer premio, para el segundo completo Kit de instrumentos musicales (guitarra criolla, accesorios de percusión), tercer premio Kit de elementos para gimnasia (pelotas, aros, elásticos, bolsas plegables para guardar) o elementos didácticos (libros, útiles escolares).

En la premiación realizada en Diciembre de 2022, participó la Sra. María Kodama como Jurado, por lo que comprendo que sería una linda oportunidad de agradecerle su participación en una nota, pues hasta donde sabemos fue uno de los últimos -o el último- evento público del que participó.