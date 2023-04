La oposición cruzó a Cristina Kirchner tras su discurso

Referentes opositores cruzaron a la vicepresidenta Cristina Kirchner, luego de su clase en la inauguración de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner (EJNK), en el Teatro Argentino de La Plata.

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que la ex jefa de Estado habla como si no integra el actual Gobierno: "Este gobierno fracasó y Cristina se tiene que hacer cargo. Hoy volvió a demostrar que no le preocupan los argentinos. El modelo kirchnerista está agotado".

La presidenta del Consejo Nacional del PRO y precandidata presidencial, Patricia Bullrich, afirmó que el "pueblo se cansó de 20 años de autoritarismo, descapitalización y pobreza" y agregó: "El peor gobierno de la historia: su obra final".

El diputado y precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, que blanco de duras críticas por parte de la ex mandataria, tuiteó: " @CFKArgentina estuvo un rato largo hablando de dolarización. Para variar, al igual que todo el resto de la casta política, se pronunció a favor del robo y en contra de los argentinos de bien".

La diputada del PRO María Eugenia Vidal no solo apuntó contra la titular del Senado, sino que aprovechó para cuestionar a Nicolás Trotta, que fue ministro de Educación durante la pandemia: "Los que cerraron las escuelas un año y medio, hoy inauguran la Escuela Justicialista Néstor Kirchner".

José Luis Espert, diputado y líder Avanza Libertad, señaló: "Cristina dice ahora que el déficit fiscal no genera inflación sino la devaluación del peso y si hay déficit es porque se paga poco Impuesto a las Ganancias (a pesar que nos violan con el resto de los impuestos). Intérnenla".