Duras críticas contra los concejales que frenaron el debate de candidatos

Duras críticas emitió la concejal Emilia Orozco en la sesión de este miércoles contra los ediles que quieren evitar el debate de candidatos a intendentes. La ordenanza ya está promulgada pero algunos ediles frenan la creación de una comisión para que se lleve adelante.

“¡No va a haber debate!, sostuvo. Lo voy a decir con todas las palabras por más que este Concejo sea un infierno de aquí hasta diciembre ¡No Hubo voluntad política, no hubo compromiso!, manifestó Orozco. La concejal es autora del proyecto.

“Es lamentable. Ya está la etiqueta de que este es el peor Concejo Deliberante de la historia, y con esto nos ganamos la medalla de oro. No hubo voluntad de consenso, ese que tanto se habla, respeto todas las posturas (de sus pares) pero no las comparto”, expresó. “Se ve que hay especulación hasta el último en este Concejo”, afirmó.

Consideró duro tener que abrir la sesión teniendo que comunicar al ciudadano y a la prensa “que no se dará aquello que tanto se celebró por la democracia y en un plano de igualdad”, agregó.

“La gente quiere saber quienes son las 15 caras que quieren conducir el gobierno de la Ciudad de Salta”, afirmó esta tarde.

A través del decreto 143, la intendenta Bettina Romero promulgó a fines de abril pasado el proyecto de ordenanza 16.083 que había sido aprobada el 22 de marzo en el Concejo Deliberante.

Orozco añadió que también se acotó el tiempo para poder realizar el debate ya que la ordenanza original estipulaba entre al menos cuatro y 15 días previos a los comicios que serán el 14 de mayo y la promulgación estipula al menos siete días.

“De esta forma nos quitan tres días de trabajo pero también hay una realidad y es que la ordenanza no deja demasiado lugar a la subjetividad, es decir, los parámetros de base ya están contemplados”, sostuvo.

La comisión que tiene la responsabilidad de armar la logística del desarrollo del debate esta integrada por los presidentes de bloque en la comisión de labor.

La primera reunión fue el martes pasado. Durante la misma se abordó la temática del tiempo. “Creo que si todos asumimos el compromiso de hacer un trabajo en conjunto, no solo llegamos con el tiempo sino que vamos a tener una buena experiencia de este debate. Creo que es una herramienta democrática que los salteños se merecen”, hizo hincapié.

Contó que en determinado momento sus pares cuestionaron cómo organizar un debate con esa cantidad de candidatos. “Les dije que si nosotros no podíamos, que podíamos esperar para el electorado que tiene que hacer un estudio responsable de quienes son los candidatos”, recalcó.

Y añadió: “Si se le pregunta a cualquier salteño o salteña sobre quienes son los candidatos, pueden llegar a nombrar cuatro pero el resto está en el anonimato por la falta de equidad en la participación entonces necesitamos esta herramienta de debate y que se haga realidad antes del 14 de mayo”.

Orozco mencionó que el año anterior, cuando el tema se puso en agenda, ningún candidatos dijo que estaba en desacuerdo ni se negó a participar “Ahora llegó el momento de la verdad y ver si quienes acompañaron en su momento estarán presentes”, manifestó.

El artículo 5 de la ordenanza estipula la participación de organismos de la comunidad radicados en la ciudad de Salta. Ya hay dos de jóvenes interesados en participar en una mesa de trabajo, entre ellos la OAJNU. La UNSa ya hizo explícito su acompañamiento, al igual que el Instituto de Educación Superior.

La concejal contó que la motivó a idear el proyecto el hecho de ver la decadencia política que se vive en tiempos electorales, en una contienda cada vez más cruda. “En los medios se ven peleas, campañas de desprestigio, candidatos que se victimizan y no hay propuestas, ideas, ni proyectos. No se escuchan planes de gobierno y no todos tienen una igualdad de participación en los distintos ámbitos para poderse darse a conocer”, expresó.

Fuente diario El Tribuno