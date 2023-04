El PRO se reunió sin avanzar en definiciones sobre candidaturas

Los principales referentes del PRO se reunieron esta mañana sin avanzar en definiciones en torno a las candidaturas, a menos de dos meses del plazo para el cierre de listas, a la vez que anunciaron un encuentro con economistas de Juntos por el Cambio para el próximo martes.

En la casa del exministro de Trabajo Jorge Triacca en San Isidro se encontraron Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Cristian Ritondo, Fernando de Andreis y Federico Angelini, el nuevo titular del partido.

“Estuvimos analizando la situación del país, lo que estamos sufriendo todos los argentinos, eso fue el tema principal de la reunión”, dijo Angelini en declaraciones a la prensa, al oficiar como uno de los voceros del encuentro.

En relación a la incorporación de José Luis Espert a Juntos por el Cambio, sobre lo cual el PRO no se definió aún formalmente, Angelini dijo que se pactará un encuentro con el economista liberal para conversar sobre el tema, aunque aclaró que “conceptualmente estamos a favor de ampliar Juntos por el Cambio”.

Angelini también comentó que se está preparando un encuentro el martes próximo entre los precandidatos de Juntos por el Cambio y los economistas del espacio "con las cuatro fundaciones de los partidos, que están haciendo un gran trabajo con los planes que vamos a llevar adelante si ganamos desde el 10 de diciembre”.

Consultado sobre la clase magistral de la vicepresidenta Cristina Kirchner ayer en el Teatro Argentino de La Plata, Angelini dijo que “quienes gobiernan, que son ellos, gobernaron 16 de los últimos 20 años y se hacen los desentendidos”.

El titular del PRO dijo que no se avanzó en candidaturas en la reunión de hoy y afirmó que “con la situación que estamos pasando hablar de candidaturas es desatinado”.

En relación a Javier Milei, el precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Angelini sostuvo que no les preocupa los que "piensan o tienen ideas más cercanas a las de la libertad" y completó: "Todo lo contrario, sentimos que en la Argentina hacen falta medidas y soluciones profundas”.

Ante una pregunta en torno a la deuda contraída por el Gobierno de Mauricio Macri con el FMI, explicó que “cualquier deuda que se haya tomado en Juntos por el Cambio fue para achicar el déficit fiscal” y argumentó: “Macri entregó el Gobierno con reservas en el Banco Central, con una deuda a menor interés que el anterior Gobierno y con equilibrio fiscal, una oportunidad que este Gobierno no supo aprovechar”.

En tanto, el titular del PRO también dijo que ya se “pasó página” en torno a la disputa interna en el partido tras la decisión de Larreta de que la Ciudad vote con boleta única electrónica en comicios concurrentes.

A su turno, el diputado nacional Cristian Ritondo, el otro vocero de la reunión, afirmó en línea con lo dicho por Angelini que se habló de la reunión programada para el próximo martes: "Se habló en tener un programa en común y eso fue el 80% de la reunión”.

“No hablamos de Milei, hablamos de tener una reunión con Espert. Tenemos que estar preocupados en la Argentina que nos tiene que tocar gobernar desde el 10 de diciembre”, expresó el precandidato a la gobernación bonaerense.

Ritondo insistió que durante el encuentro “no se habló de candidaturas” y dijo que para dirimir eso “están las PASO”.

En relación al fallo de la Cámara Nacional Electoral en el cual ese tribunal confirmó una resolución de primera instancia que había desaprobado los informes finales de recursos y gastos de la campaña electoral que Cambiemos en 2017, Ritondo afirmó: “Eso no involucra a Vidal, no me preocupa porque sé de la honestidad personal de Vidal”.

La reunión de hoy se realizó en el marco de la tensión interna por la definición de candidaturas, con la situación del espacio político en la ciudad de Buenos Aires sobre la mesa de debate.

El ala “dura” del PRO interpretó que la decisión de Larreta de votar en la ciudad de Buenos Aires con boleta única electrónica en vez de la tradicional “sábana” atentaba contra los candidatos del PRO y favorecía al radical Martín Lousteau, quien es el candidato de la UCR en el distrito.

En la ciudad de Buenos Aires están lanzados como precandidatos del PRO tanto el ministro de Gobierno Jorge Macri -con el respaldo de Bullirch y Macri-, mientras que también están en carrera los ministros de Salud, Fernán Quirós, y de Educación, Soledad Acuña.

Larreta reforzó la semana pasada los equipos de campaña de Quirós con gente de su confianza, y todavía lo mantiene en competencia, en tanto que Acuña es mencionada como posible candidata a vicejefa de Gobierno de alguno de los postulantes del partido amarillo.

El PRO había anunciado que en el distrito porteño iba a competir un solo candidato, pero ahora ya se analiza la posibilidad de que vaya a las PASO más de un postulante en representación de esta agrupación política.