En Salta la ocupación hotelera llegaría al 90% en Semana Santa

Semana Santa mueve mucho turismo nacional e internacional en Salta. Desde hace mucho tiempo se transformó en uno de los fines de semana más rentables para la economía local, por lo que genera mucha expectativa. La belleza natural, cultural y la gastronomía son atractivos suficientes para colocar a la provincia como uno de los destinos más elegidos del país.

Para tener en cuenta la importancia que tiene el sector y como dinamiza la economía, durante el 2022 el impacto económico generado por Semana Santa fue de $474.685.539. En ese feriado largo arribaron 31 mil turistas extranjeros y nacionales que recorrieron los municipios salteños, donde la mayoría de los principales destinos turísticos superaron el 90% de alojamiento.

Para este fin de semana largo que va desde hoy hasta el domingo los empresarios turísticos están esperando cifras similares o mejores que el año pasado. El presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Gustavo Di Mécola, señaló a El Tribuno que "el sector espera que la ocupación hotelera esté por arriba del 80% y que sea más del 90% en los principales destinos de la provincia.

"Semana Santa tracciona porque la familia que sale de viaje o muchos lo eligen para ir a visitar un pariente. Lo que sí está pasando es que cada vez más hay turismo que provine de Brasil y Uruguay. Eso es algo positivo", expresó Gustavo Di Mécola.

El empresario local anunció que están por aumentar las frecuencias del vuelo directo que hay entre Salta y San Pablo (Brasil) a partir de julio. Aseguró que el vuelo está resultado porque el porcentaje de ocupación sigue creciendo. "En la feria que hay en Brasil me dijeron que hay mucho interés de venir a Salta, hay que mantener ese vuelo", agregó.

Di Mécola también destacó la llegada a la provincia de turistas uruguayos, muchos llegan al país para hacer compras porque el cambio los favorece y de ahí vuelan a la provincia. El aumento de turistas uruguayos a Salta ya fue destacado hace un par de años y se remarcaba que ese incremento estaba por encima del promedio de Argentina.

Según datos del Ministerio de Turismo de Salta, que dio a conocer en el informe estadístico de la temporada de verano 2023 que resume la actividad durante enero y febrero, en cuanto a los extranjeros el mercado principal fue el de Uruguay, seguido por Brasil y Francia.

Sin tener datos oficiales y para vaticinar cuál podría llegar a ser la ocupación a nivel provincial se puede revisar el sitio de reservas de alojamiento Booking, que por lo general se acerca bastante a las cifras que después da el Gobierno.

Esta página web señala que Cachi es el destino con más ocupación hasta el momento. Según el cartel de alerta que muestra Booking, para esa localidad un 94% de los alojamientos ya no están disponibles en la web para Semana Santa. Le sigue la ciudad de Salta con un 93%. Un poco más abajo se encuentran Cafayate y San Lorenzo con un 88%.

"Semana Santa siempre es un buen fin de semana en la provincia, es un clásico en Salta. No vamos a tener ningún problema, sobre todo porque siempre hay un repunte de último momento en el porcentaje y es de turismo regional. Hoy hay hoteles que ya no tienen lugar. Tal vez en algunos lugares del interior y hostales si hay disponibilidad, pero va a haber un gran porcentaje de ocupación. Según mi intuición habrá un pico el sábado, pero hasta que no termine el fin de semana largo no hay datos", finalizó el empresario local Gustavo Di Mécola.

Actividades para Semana Santa

Teleférico, imperdible: El teleférico de Salta es uno de los principales atractivos. Asciende 284,9 metros al mirador en la cumbre del cerro San Bernardo, desde donde puede apreciarse perfectamente toda la ciudad de Salta y el Valle de Lerma. Horario: desde las 9 hasta las 19.30.

Concurso de pastel de chcolo: La Municipalidad de La Merced invita a participar del concurso del pastel de choclo en San Agustín. Esta es una oportunidad no solo para turistas, sino también para los salteños El concurso se llevará a cabo en la plaza Collado Núñez a partir de las 10.

Recorrido por las iglesias: Los templos religiosos estarán abiertos y algunos forman parte de los recorridos turísticos que se hacen por el centro de la capital salteña. Hoy en todos hay misa de Jueves Santo, con la celebración del lavado de pies. Salta se caracteriza por el turismo religioso.

Actividades en toda la provincia: Se destacan los vía crucis, misachicos, la quema de Judas, el convido a la Madre Tierra en los municipios del Valle de Lerma, Valles Calchaquíes, Valle Histórico y Gaucho, Puna de los Andes, selva de montaña y quebradas andinas, entre otras zonas.

