Miles de salteños participaron del Vía Crucis en el cerro San Bernardo

Miles de salteños de la capital y de localidades del interior se congregaron desde las primeras horas de la mañana en el Cruz del Congreso Eucarístico, para partir desde allí hacia el cerro San Bernardo donde participan del tradicional Vía Crucis, en Viernes Santo.

El ritual, uno de los más sentido del cristianismo, consiste en recorrer espiritualmente el camino que hizo Jesús en 14 estaciones hasta el monte Calvario mientras cargaba la Cruz. Las actividades fueron encabezadas por el arzobispo Mario Antonio Cargnello.

Rogelio Aguirre, uno de los fieles que desde muy temprano se preparó para realizar el Vía Crucis, dialogó con El Tribuno. Pidió por sobre todo gozar de buena Salud. “Quiero bien. Trabajo no porque ya estoy jubilado” dijo visiblemente emocionado. “Siempre hice el Vía Crucis, salvo los últimos dos años por la pandemia. Por suerte pude transitar bien. No me pasó nada”, expresó.

Vía Crucis” significa en latín “El camino de la Cruz”. Es un trayecto de 14 estaciones que representan ciertas escenas de la Pasión. (El Tribuno de Salta)