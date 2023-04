Cargnello: “Estamos viendo cómo caen mitos en el mundo de la televisión”

El arzobispo Mario Cargnello habló a los fieles sobre el poder, el dinero y la fe en el marco del Vía Crucis que se realiza en el cerro San Bernardo por el Viernes Santo.

“Hay falsos dioses. Cuando creo que es la guita, tarde o temprano me doy cuenta de que no tiene rostro. La fama dura un día. Estamos viendo cómo caen mitos en el mundo de la televisión, uno y otro...”, dijo Cargnello.



Desde la cima del cerro, donde ofreció su homilía, el religioso llamó a pensar en Dios en los “momentos de aparente triunfo”. “Los cristianos creemos que Dios tiene rostro humano, que es el rostro de Jesús”, afirmó.

Los católicos realizan hoy el Vía Crucis, en el que reviven el recorrido de Jesucristo hacia su muerte en la cruz. Miles de personas se reunieron desde primera hora para compartir este ritual en el cerro San Bernardo, donde hay estaciones que marcan cada uno de los pasos de esta tradicional recreación.

El arzobispo también se refirió a la pobreza y analizó: “La gente de Cáritas trabaja con seriedad y se dedica a la gente humilde. Pero cuando el servicio es dar de comer día a día, se sigue igual. Debemos lograr que algo adentro se transforme, que no le hagan asco al sacrificio, tenemos que creer en Dios”.

“Si preguntáramos por qué hemos venido hoy las respuestas varían. Puede ser por costumbre, para pedir por mí, por mi hijo... En el fondo todos vinimos porque nos llamó el Señor”, afirmó Cargnello.

“Si quiero hacer una casa, hoy le pido a un arquitecto que me ayude. Si estoy enfermo, decido consultar a un médico que me diga qué debo tomar. Necesito confiar en alguien que me ayude a vivir. Para las cosas de Dios necesitamos a Jesucristo. El en corazón humano siempre está el deseo de Dios”, agregó.

Aseguró que acercarse a Dios es una necesidad de cualquier ser humano, incluso los no creyentes y que por eso la religión se va expandiendo en el mundo.

“Está de moda hablar de la inteligencia artificial. ¿Quiénes somos si una máquina nos va a empezar a dominar? El poder en algún momento se va y pasa a otras manos. Va de un lado a otro. Ahora, con la timba financiera, las empresas ponen plata en lugares que de un día a otro voltean”, describió.

“Lo propio del cristiano es creer que Dios se ha hecho hombre y perdió la dignidad y la vida por cada uno de nosotros. Eso contemplamos el Viernes Santo y es la base de nuestra fe”, concluyó. (El Tribuno de Salta)