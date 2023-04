Card. Poli: 'Intuyo, presiento, que ésta es la última Misa Crismal que presido'

El arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina, cardenal Mario Aurelio Poli, presidió este Jueves Santo la Misa Crismal en la catedral metropolitana, donde se bendijeron los santos óleos para administrar los sacramentos y los sacerdotes renovaron las promesas realizadas cuando fueron ordenados.

En la homilía, el cardenal Poli destacó que “los vínculos fraternos y solidarios colaboran a desarrollar el sentido de pertenencia al cuerpo presbiteral diocesano, alimentan la comunión y hacen más viable la colaboración pastoral”.

Al final de la predicación y con palabras que dijo, brotan desde el corazón, el purpurado expresó: “Intuyo, presiento que ésta puede ser la última vez que presido la Misa Crismal y le pido a Dios que pueda participar muchas veces del calor sacerdotal que ustedes ponen en esta misa”.

“Como ustedes saben a los 75 años los obispos presentamos al Santo Padre nuestra disposición y fue aceptada; pero además me dio una yapa: quedate hasta que venga el próximo”, anunció, y recordó: “Ustedes saben, que para mí las renuncias son muy buenas. Tengo el ejemplo inmediato, salvando las distancias, la renuncia del papa Benedicto; miren lo que nos regaló Dios a partir de esa renuncia. Dios hace de nuestra renuncia una primavera en la Iglesia, aires nuevos; eso es hermoso, es nuestra Iglesia, la Iglesia católica”.

“Por eso quiero darle gracias a Dios, pero primero pidiendo perdón. Perdón por mis miserias, por mis agachadas. Algunas conocen ustedes, Dios las conocen todas. Pido perdón; pero además la acción de gracias por tantos dones recibidos en estos diez años. Ustedes son parte de este don. Le quiero dar gracias a Dios y estoy contento, créanme”, agregó.

El cardenal Poli dijo estar “muy contento en este tiempo de ir esperando, a pesar de que mis hermanos auxiliares –con un poco de crueldad- me dicen que no me apresure; pero es así”.

“En esta Misa Crismal, donde Cristo renueva su sacerdocio; lo hace más verdadero, bueno, lo hace fuerte, que renueva las fuerzas para la misión; quiero darle gracias, con todos ustedes, a este Padre bueno que nos dio el don del ministerio. Muchas gracias”, cerró en medio de los aplausos de los obispos y sacerdotes presentes en la catedral. (aica.org)