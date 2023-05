El candidato a concejal por el partido Fe, Federico Salazar, contó en Radio Salta que desde hace tiempo participa en política no activamente ni en cargos, sino acompañando, "trabajé apoyando a algunos amigos como Francisco Benavides, Santiago Alurralde y Pablo Marcial. Buscaban gente joven para armar un equipo, me llamaron y me dieron la oportunidad de ser protagonista y participar activamente".

El candidato de 35 años contó parte de su historia, "de muy chico comencé a jugar al rugby y al tenis, me gusta mucho el deporte y por ese lado quiero trabajar con los jóvenes. Hay muchos chicos y más en la parte sur de San Lorenzo que no saben o no tienen que hacer y recaen en drogas, alcohol y demás, creo que el deporte es una muy buena herramienta para sacarlos de ahí para que tengan objetivos, sueños, contagio en equipo. La formación laboral y académica es muy importante, el Dr. Manuel Saravia( intendente de San Lorenzo) está haciendo un gran trabajo, se presentó la UPATECO( Universidad Provincial de Administración, Tecnología y Oficios) que se va a construir en Las Costas, es una facultad de tecnología y oficios que va a ser muy bueno para el futuro. Antes a los oficios se los veía como un trabajo secundario, hoy son primarios y se necesitan mucho".

El candidato señaló que San Lorenzo es uno de los municipios con más baja desocupación que hoy tiene casi 50 mil habitantes, "Fue un enorme crecimiento, la villa veraniega se amplió mucho, mucha gente de capital se fue a vivir a Atocha, Esperanza, San Rafael, La Lonja, la Cienega, el proyecto que se tenía para San Lorenzo quedó chico y el intendente Saravia está trabajando para que haya una igualdad en la parte norte y sur".

San Lorenzo tiene actualmente 7 concejales, en candidato estimó que más adelante seguramente se modificará por la cantidad de habitantes.

Sobre la oportunidad laboral de San Lorenzo adelantó que alrededor de 6 mineras se van a establecer en San Lorenzo chico y se apunta a que esas empresas den trabajo a los sanlorenceños que no lo tienen, "la UPATECO busca formar para que los que están sin trabajo puedan tener una oportunidad laboral en una empresa. Hay que apuntar a seguir dando oportunidades a la gente de la parte sur de San Lorenzo, para cambiarle la calidad de vida".

Salazar contó que lo que los vecinos más reclaman es seguridad, salud y educación, "y no dependen de la municipalidad sino de la provincia que nos da una mano muy grande pero la necesidad va más rápido que las soluciones". El joven candidato apostó que "va a bajar la inseguridad cuando los jóvenes se estén formando, estén haciendo deportes, estén haciendo algo bueno y no en la calle".