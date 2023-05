Histórico: Todos los candidatos a intendente de la ciudad de Salta expusieron sus ideas

Finalmente, los 15 candidatos a intendente de la ciudad de Salta debatieron ayer en una histórica jornada organizada por la Universidad Nacional de Salta (UNSa) en el Colegio de Abogados.

El encuentro, al que asistieron todos los candidatos, empezó pasadas las 18 y fue seguido por decenas de personas en el Salón Auditorio de la institución y transmitido por el canal de YouTube de la casa de altos estudios.

Presupuesto y obra pública; Ciudad verde, sustentable e inteligente; Políticas con perspectiva de género e inclusión para la ciudad, y Tránsito y urbanismo fueron los ejes centrales en torno de los cuales los aspirantes al Ejecutivo salteño expusieron sus propuestas a los electores de la ciudad.

El rector de la Universidad Nacional de Salta, Sergio Hoyos, realizó la apertura de la actividad y dio la bienvenida a participantes y asistentes de la histórica convocatoria. A continuación se presentó a los moderadores de la jornada, responsabilidad que recayó en dos periodistas de la ciudad: Natalia Nieto y Martín Sánchez.

Por sorteo se decidió el orden en el que cada uno de los candidatos realizaría sus exposiciones, las cuales tenían un tiempo límite de dos minutos, por lo que debieron apelar a su capacidad de síntesis.

Completadas las presentaciones de proyectos de los cuatro ejes temáticos propuestos, cada candidato tuvo un minuto extra para hacer un balance o dirigir un mensaje al electorado de cara a la asistencia a las urnas prevista para el domingo próximo.

El evento, de alta calidad democrática, al que los contendientes llegaron luego del escandaloso bloqueo del Concejo Deliberante que intentó evitar el debate, se realizó sin inconvenientes, pese a que en los últimos días se conoció una amenaza de muerte contra la intendenta Bettina Romero y algunos "ataques" y chicanas entre candidatos, pese a ser conductas expresamente prohibidas en el reglamento de la convocatoria.

Una vez terminado el debate los candidatos posaron para la llamada "foto familiar" junto a los organizadores y moderadores del debate, tras lo cual atendieron a los medios de prensa que cubrieron la actividad.

Daiana Méndez - Salta va con Felicidad

"Tiene que haber partidas específicas"

En el primer eje del debate sobre Presupuesto y obras públicas, la candidata remarcó la necesidad de una "planificación" del presupuesto y consideró un "desacierto aumentar la carga tributaria sin tener en cuenta el contexto social". Se inclinó por "bajar (los impuestos) en la medida de lo posible para ampliar la capacidad de pago de los vecinos". En cuanto al presupuesto dijo: "Tiene que haber partidas específicas para la tercera edad, la juventud, género y las personas con discapacidad" porque "sin presupuesto específico, no hay política pública concreta y efectiva en beneficio de las vecinas y vecinos de la ciudad".

Sobre el segundo punto Ciudad verde, sustentable e inteligente, señaló: "Creo que podemos generar una política pública específica respecto al manejo de residuos. Coincidimos con la separación de origen. Creemos que hay que profundizar en qué pasa al final de nuestros residuos". Una de sus propuestas es "la creación de una planta recicladora de manejo de residuos sólidos".

Marcos Urtubey - Salta Avanza con vos.

Profundizar políticas públicas para el vecino

Marcos Urtubey, de Salta Avanza con Vos, puso de relieve que la matriz actual de ingresos y egresos del municipio "es correcta", y tras señalar que "hoy la gestión de Bettina Romero no tiene descalabros fiscales", dijo que ello brindará la posibilidad de profundizar políticas publicas para el bienestar del vecino.

Habló de crear un fondo fiscal anticíclico y de bajar tasas para microemprendedores, crear áreas de libre impuesto para fomentar industria liviana, comercio, gastronomía y descentralizar la comuna a los barrios periféricos abandonados.

También habló de crear una planta de tratamiento, reciclaje y separación de basura, de "profundizar el proyecto, que era de la actual intendenta, de descentralización urbana, y fomentar un mejor transporte publico" y de cooperativizar los barrios para que puedan llevar adelante sus propias obras.

Sobre medio ambiente, propuso una planta para tratamiento de basura, un plan para soterramiento de cables y manifestó la necesidad de trabajar con políticas integrales de inclusión, dijo que impulsará un registro público de agresores y un tutor de vulnerabilidades, acciones para los jubilados y centros de rehabilitación por el avance de la droga.

Sobre transito, dijo que el problema es el colapso y abogó por construir una sociedad mejor con protagonismo de los jóvenes.

Matías Posadas - Juntos por el Cambio

"Es posible bajar los impuestos un 30%"

Matías Posadas, desde su espacio político, propone una rebaja integral del 30% en todos los impuestos y tasas municipales, debido a la alta morosidad que hay en el municipio. Para acompañar esta medida plantea una moratoria para permitir que aquellos que han dejado de pagar puedan regularizar su situación. Según el candidato, "la rebaja de impuestos no solo mantendría las cuentas equilibradas, sino que también aumentaría la recaudación". También promete un plan de bacheo general para poner en condiciones las calles de la ciudad, así como la construcción de un parque lineal que integre la traza actual del tren y permita integrar la ciudad.

Posadas considera que, en preparación para el aumento de la población de la ciudad es necesario "priorizar correctamente las inversiones para hacerla sostenible". Propone ampliar el aporte a los bomberos voluntarios, destinando el 50% de la tasa de protección y prevención de bienes y personas. En cuanto a la política de género, se compromete a ampliar la partida presupuestaria destinada, actualmente de solo el 0,25%, y crear medidas concretas para prevenir la violencia de género.

Además, plantea un plan de bacheo que se hará cargo de todos los baches de la ciudad y la creación de un centro de monitoreo inteligente para coordinar el uso de la tecnología en la prevención y control del tráfico en la ciudad.

Emliano Durand - Vamos Salta

"No tenemos una ciudad amigable"

"Lo primero que vamos a tener que evaluar es la ciudad que recibimos, una ciudad que tiene mucho deterioro, donde se invirtieron mal los recursos de los vecinos y seguramente habrá muchas cosas para corregir, como bicisendas mal hechas.

En Medio Ambiente hay que decir que de las 20 mil toneladas de basura que se depositan mensualmente en el vertedero San Javier solo se recupera el 5%. Hay tres cooperativas trabajando ahí. Se puede cuadruplicar y lo vamos a hacer.

Se dieron pasos positivos en política de género y lo vamos a profundizar. Se abrieron posibilidades en puestos relevantes en tomas de decisiones y se ha trabajado para las mujeres emprendedoras, que es algo que conozco muy bien. En mi equipo apoyamos a emprendedores que buscan ganar su lugar. Todo eso vamos a fortalecer.

No tenemos una ciudad amigable, está llena de obstáculos, hay que incluir con educación y hacer valer dos leyes fundamentales, darle efectivo y cumplimiento a la ley de pirotecnia cero. Queremos hacerla cumplir y la ley de fomento al empleo de personas con discapacidad. El desafío es garantizar la fluidez del transito. Privilegiar el transporte público tiene que ser un eje de trabajo. La mayoría de los salteños se transporta por ese medio. Tiene que haber una playa de transferencia de cargas en la zona del acceso de la ciudad".

Oscar Vázquez - Liberal Salta

"Salta debe ser el motor económico del país"

"El objetivo es que Salta se transforme en la mejor ciudad de Argentina y en el motor económico de la provincia. Para eso hay que cambiar el chip. Eso nos ayudará a salir de la pobreza", dijo Oscar Vázquez, candidato a intendente por el partido Liberal Salta. Y agregó que "los espacios verdes juegan un rol fundamental en las ciudades y tienen que ser política de Estado". Y propuso trabajar con los cerros que rodean la ciudad. "Hay que reforestarlos para que sean espacios lúdicos, similares al cerro San Bernardo, hasta con espacios comerciales".

A la hora de hablar de género e inclusión en la ciudad afirmó: "Apoyamos la 'onda' para romper las asimetrías entre las personas. Como liberales apoyamos todo tipo de política que se rompa el techo de cristal que tienen las mujeres desde lo político. Y si hablamos de inclusión, hay gente (con discapacidad) que no puede acceder a algunos lugares".

Por último, afirmó que "la ciudad de Salta está partida en dos: de la Caseros hacia arriba es muy bonita la ciudad, y para abajo es como que le tiraron una bomba atómica. Proponemos un nuevo plan de desarrollo urbano, para que sea una ciudad vibrante, porque es una ciudad aburrida. Seguimos construyendo con tecnología de hace 100 años. Es necesario el desarrollo de un tren elevado para tener un sistema de transporte público y barato".

Marcos Juárez - Dignidad y Justicia

"Tenemos un proyecto de descentralización"

En el primer punto, el candidato habló sobre el presupuesto municipal. "Al municipio este año le tocó un presupuesto de 29 mil millones, que significó un 171% arriba del presupuesto del año anterior. Esto ha superado la inflación. No hay ninguna obra significativa dentro de la ciudad que pueda demostrarnos que se está usando el presupuesto de forma correcta".

En cuanto a ciudad verde habló de deforestación y carencia de cloacas. "El 50% de la población tiene pozos ciegos en sus casas, y eso genera contaminación en las napas de agua, napas de agua que luego proveen agua a los tanques de altura que tienen la mayoría de los barrios y que para peor no es un agua potable, sino que es un agua tratada por goteo, debemos resolver inmediatamente estas cuestiones", dijo.

En cuanto a género aseguró que "las políticas de género vienen bien ligadas a la inclusión. Debemos entender bien lo que es la inclusión y la perspectiva de género en todo su sentido: trabajar fuerte para resolver las problemáticas de todos los vecinos".

"Tenemos un proyecto de descentralización del municipio y todo lo que enmarca la funcionalidad del municipio con instituciones financieras, comercios. Esto generará, en los distintos puntos donde se descentralice el municipio, el crecimiento económico y el círculo virtuoso", concluyó.

Luciano Acedo Salim - Entre Todos

Una secretaría sobre resiliencia climática

Luciano Acedo Salim señaló que desde su espacio político proponen una ciudad distinta, con oportunidades para todos, y se mostró convencido de que para dejar atrás las crisis hay que contar con más participación ciudadana.

El candidato del Frente Entre Todos dijo que promoverá un presupuesto municipal participativo, porque satisface la demanda de quienes saben las necesidades y cómo resolverlas.

Se mostró en contra de recargar con tributos, partidario de buscar financiamiento nacional e internacional, dijo que impulsará un banco de proyectos y aseguró que con el uso eficiente de los recursos se logrará una ciudad con oportunidades para todos.

Señaló que si llega al gobierno municipal creará una secretaría de resiliencia climática para el cuidado del medio ambiente, y pondrá en marcha un programa de arbolado urbano que se llama 330-300, para alcanzar el 30% de cobertura arbórea por barrio.

Para que Salta sea una ciudad de oportunidades, planteó crear una secretaria de inclusión social y laboral, dijo que implementará el Pidua II y creará un instituto municipal de la vivienda.

Facundo Marocco - Salta Para Todos

"Mejorar condiciones a quienes trabajan"

"Nosotros creemos que el principal problema de la ciudad de Salta es que no tiene una matriz productiva, que debemos empoderar económicamente a los ciudadanos y ciudadanas. Estamos convencidos de que gobernar es generar empleos y mejorar las condiciones de quienes trabajan. Vamos a crear el Instituto para la Economía Pyme y el Instituto para el Emprendedurismo y la Economía Social. En el acceso a Salta vamos a establecer un Mercado de Abasto, un Cofruthos Norte. Necesitamos fortalecer cada una de las ferias barriales y rever el contrato de Agrotécnica Fueguina, porque ahoga al municipio. A los trabajadores, que se queden tranquilos, que van a mantener sus puestos de trabajo. Vamos a poner en funcionamiento el Vivero Municipal. Quien tenga un árbol plantado cerca de la puerta de su casa pagará un 3% menos de impuesto. Al 70% de los créditos para emprendedores se los vamos a dar a mujeres que hoy están en la economía informal. Para mejorar el tránsito, hay que pasar a un sistema de transferencia de pasajeros. Nuestra propuesta tiene proyectadas tres plantas interurbanas y cinco alrededor del macrocentro salteño".

​​​​​​​Jesus Choque - Partido de los Trabajadores por el Socialismo

"Todo está limitado por el pago al FMI"

"Todo está limitado por el presupuesto provincial y nacional al pago del FMI. La ciudad no dispone de fondos porque nadie quiere tocar los intereses de las 70 familias que contienen el 50% de las tierras productivas. Desde el PTS proponemos impuestos progresivos a esas 70 familias para financiar un plan de obras públicas y generar trabajo genuino para los miles de desocupados", dijo Jesús Choque. Y agregó: "A mí nadie me la va a contar, vivo alrededor del río Arenales, que está contaminado por desechos cloacales y metales pesados. Proponemos que la contaminación tiene dejar de ser un negocio capitalista. Tenemos que estatizar Agrotécnica Fueguina bajo el control de sus trabajadores. También hay que estatizar el litio y reorganizar la provincia de abajo hacia arriba". A modo de chicana dijo: "Tomo el Troncal todos los días. ¿Hace cuánto no suben a un colectivo?, ¿saben lo que es trabajar de 12 a 14 horas y no llegar a pagar un alquiler?

Respecto a las políticas de género agregó: "Apoyo la lucha de las mujeres. Mi organización fue precursora en impulsar la Ley del Aborto, desde el PTS luchamos por la vida de las mujeres.

Carlos Zarzuri - Frente de Izquierda de Trabajadores MST-PO

"Los vecinos deben hacer el plan de obras"

El candidato del Frente de Izquierda de Trabajadores MST-PO, Carlos Zarzuri, remarcó la necesidad de que sean los propios vecinos quienes decidan las obras que hacen faltan en los barrios, y asoció este accionar a la confección de un presupuesto municipal participativo.

"En los barrios se necesitan cloacas, agua potable, calles asfaltadas", dijo, y también cuestionó la tercerización de servicios en detrimento del recurso humano del municipio.

También analizó que los gobiernos son cómplices de la crisis climática, subrayó que en Salta se destruye el cerro Aladelta para ampliar el teleférico y dijo que la clase trabajadora se organiza para decir basta a la desforestación, para que haya soberanía alimentaria y para que no se regale el litio a las corporaciones.

Puntualizó que la inclusión debe abarcar también a los sectores populares y más vulnerables, y en materia de tránsito remarcó la necesidad de dejar atrás las multas y la quita de vehículos para pasar a desarrollar un plan concreto de seguridad vial.

Tras indicar que la organización del debate de la UNSa demostró al Concejo Deliberante que se puede hacer cuando hay voluntad, planteó que antes de cada elección "se escuchan promesas de acciones, pero los que llegan al gobierno no cambian nada; "por ello es necesario patear el tablero y que gobiernen los trabajadores", concluyó.

Bettina Romero - Frente Unidos por Salta

"Soy la intendenta que más invirtió en obras"

"Soy la intendenta que más recursos del municipio invirtió en la obra pública. En los últimos 18 años no hubo ningún intendente que haga obras en los barrios como lo hice yo", señaló Bettina Romero, y no dudó en remarcar que hay quienes quieren vender que son el cambio.

La jefa del gobierno municipal, que el domingo irá por la reelección, subrayó que el verdadero cambio comenzó hace tres años y dijo que cambiar "es patear tableros, es hacer las cosas bien, llevar obras a los barrios, reconocer que los salteños damos para mucho más".

Reafirmó que está preparada para liderar la ciudad y marcar el rumbo de los próximos años, porque lo demostró: "No con mentiras, no con discursos vacíos, sino con hechos y un plan de gobierno que marca un futuro mejor para todos".

También ratificó su compromiso con una ciudad verde, sustentable, y anticipó que con el gobernador Gustavo Sáenz ya consiguieron créditos internacionales y el ecoparque de la zona norte es una realidad.

"Con mucho orgullo recuperamos el puente Santa Lucía, el puente Vélez Sarsfield, recuperamos y ampliamos el puente San José. Hablar de urbanismo es de obras bien hechas pensando en los próximos años", dijo.

En materia de inclusión, dijo que no solo jerarquizó el área de la mujer, se triplicaron los profesionales para prevenir la violencia.

Felipe Biella - Salta Independiente

"Una ciudad con futuro y oportunidades"

"El municipio no solo subestima los ingresos, sino que además subejecuta la obra pública. Vamos a trabajar fuertemente para reparar y mantener no solo las calles, sino todos los espacios públicos que hoy están abandonados. Vamos a trabajar muy fuertemente también desde la Agencia de Tierras y Viviendas para hacer los proyectos, porque hoy no se consiguen fondos porque no hay proyectos. Estoy seguro de que podemos construir una ciudad con futuro y oportunidades, con planificación, personas preparadas y con prioridades. Al analizar las ejecuciones presupuestarias vemos que en prevención del dengue se utilizó menos del 20% de lo que estaba destinado. Para el observatorio meteorológico, cero por ciento. Para el cuidado del medio ambiente, cero por ciento. En oficinas sustentables, cero por ciento. En el caso de la asistencia a mujeres en situación de violencia de género, lo que se ejecutó del presupuesto es cero por ciento. En elementos que tienen que ver con la alerta para mujeres en peligro se ejecutó cero por ciento.

No voy a responsabilizar solamente a la intendenta. Hubo gestiones anteriores que no hicieron nada. Hemos planteado primero que nadie lo que pasa en la recolectación y vamos a trabajar muchísimo en este tema. Vamos a avanzar también en una central inteligente de tránsito y transporte".

Esmeralda Soledad Siuffi - Unidad Popular

"Proponemos dividir la ciudad en comunas"

Esmeralda Soledad Siuffi propone "dividir la ciudad en comunas para que el presupuesto sea realmente participativo y dejen de mentirnos en la cara". Sobre el punto de debate Ciudad verde, sustentable e inteligente, manifestó que a muchos les encanta poner el nombre "eco" adelante para "creerse que son ambientalistas, pero sabemos que nos están mintiendo", lanzó.

"Por eso desde el espacio Salta para Vivir Bien pensamos que hay que convocar a los que saben", dijo, destacando la importancia de estudiar, a lo cual agregó: "Voy a convocar a los que sí saben, a los que sí estudiaron sobre ambiente, para poder hacer de Salta una ciudad verde, sustentable, que todos los salteños tenemos ganas de que así sea, y que todos contribuimos a esto".

En otro punto del debate Siuffi manifestó que "no alcanza con ser mujer para defender los derechos de las mujeres, las diversidades y la inclusión" y añadió con firmeza: "Quiero ser intendenta porque sí represento a las mujeres salteñas, que la mayoría son como yo, mujeres solteras que defienden a sus hijos, hijas, que no les alcanza el dinero".

En el último eje temático la candidata mencionó que desde Unidad Popular proponen el diseño de una ciudad que tenga un subte a futuro, pero dijo que "ese no es el asunto de fondo", sino que "el asunto es que definamos qué tipo de ciudadanos queremos ser, que tipo de provincia queremos ser".

​​​​​​​Manuela Murúa - Movimiento al Socialismo

"Planteamos un plan de obras que den trabajo"

"En Salta hay dos ciudades: una vinculada a las grandes empresas, hotelería, casinos, la Salta para el turismo; y otra donde vivimos la mayoría de los trabajadores y los sectores populares, y está llena de carencias. Son problemas estructurales y la única manera de poder resolverlo de fondo es tocando los privilegios y las ganancias de estas grandes empresas, con un fuerte impuesto", dijo.

Y agregó: "Por eso planteamos como prioridad un gran plan de viviendas y de obras públicas que generen trabajo genuino y salarios acordes con la canasta familiar, con los derechos laborales. Los vecinos son los únicos que saben cuáles son los problemas que tenemos".

"En los últimos 10 años conseguimos el aborto legal y conquistamos en las calles el Ni Una Menos; los gobiernos vienen muy por detrás con políticas insuficientes. Salta es una provincia con peso de la Iglesia, con más altos índices de femicidios, pero también con un enorme movimiento de mujeres que denunciamos que no hay acompañamiento, vivienda y contención para no depender más de los agresores", dijo.

"Nuestras propuestas anticapitalistas parten de las necesidades de los trabajadores, las mujeres y los pueblos originarios, pero para llevarlas adelante realmente hay que tocar las ganancias de las empresas y que esos recursos puedan ir a los sectores más postergados", concluyó.

​​​​​​​Julio Quintana - Política Obrera

"Vamos a convocar a una Constituyente"

"El presupuesto no solo está dibujado, porque su proyección no es acorde a las variables reales de la inflación, sino que además tenemos en Argentina la inminencia de un golpe de mercado que plantea la posibilidad de una devaluación del 30 al 50% que va a dislocar el conjunto del proceso económico y los presupuestos públicos para honrar la deuda con el FMI y el conjunto de los acreedores del país, en contra de los intereses de la clase trabajadora. Si ganamos la Intendencia, de inmediato convocaremos a una Constituyente Municipal. Desde ella vamos a impulsar la creación de una Comisión Auditora Ambiental conformada con profesionales de la UNSa y organizaciones que vienen luchando por la defensa del medio ambiente, como así también por comisiones obreras y de trabajadores, para que auditen, en primer lugar, el impacto que causa el sistema del relleno sanitario mal utilizado por Agrotécnica Fueguina y, en segundo lugar, el impacto que causa la contaminación de los ríos que rodean a la ciudad. Desde la Constituyente también vamos a promover la plena organización de la mujer trabajadora para resolver problemas centrales de su vida, como la vivienda, trabajo, salario, derecho a la maternidad y la violencia que nace del sistema actual. La ciudad necesita un gran plan de forestación que debe partir por las barriadas obreras y populares".

