Bochornoso: Emiliano Durand no quiso debatir y levantan un programa de TV

Anoche en el canal de televisión Multivisión hubo un hecho vergonzoso. Pese a que hubo promociones,que aún se pueden ver en las redes sociales sobre un debate entre Bettina Romero, actual intendenta de Salta, y Emiliano Durand, candidato a jefe comunal y actual senador, el programa se levantó. El canal intentó dar una versión, pero lo que sucedió no resiste explicaciones y atenta contra la liberta de expresión. Incluso, dentro del canal del empresario Javier Matus, se escuchó decir que hubo llamados telefónicos de "aprietes" para bajar el programa. Fue una situación inaudita para un medio de comunicación.

Antes de las 20, en la previa del promocionado debate, Bettina Romero se presentó en el estudio del mencionado canal. Allí la invitaron ir a una oficina, en vez de ir directamente al piso. Y luego ahí hubo un cambio de planes de la producción para evitar el debate.

"Estamos hace más de 15 minutos esperando que suceda el tan ansiado debate donde yo confirmé hace más de una semana, el senador Durand también confirmó hace más de una semana y el canal Multivisión, que tiene una historia enorme de invitar candidatos, había armado todo pero bueno, habían pedido condiciones, quizás extorsionando, queriendo sujetar que se haga de una forma u otra", sostuvo.

"Los debates son debates, es poner la cara y decir sinceramente quién sos y qué querés para tu ciudad. Yo estoy lista acá como lo hice siempre en 2019 y una vez más, para contarte a vos como ciudadano por qué te pido que me acompañes este domingo con tu voto. Veremos qué pasa, si se da o no se da (el debate), espero que sí. La democracia necesita mucho debate, mucha difusión de ideas, de propuestas y la libertad de expresión y de prensa es fundamental", agregó la mandataria municipal.

Mientras Durand se encontraba en otro sector del canal de televisión, la intendenta se sentó en el piso y volvió a expresar sus deseos de debatir: "Lamentablemente acá estamos: el debate tan anunciado y confirmado por mí y por el otro candidato, el senador Durand, y frustrado ¿por qué? por caprichos, porque claramente el senador Durand representa ese estilo de vieja política, al estilo del gobierno Miguel Isa que él tanto sintió y defendió. Él no da la cara, el esconderse, no entiendo qué pasó".

Y sorprendida por la cancelación del mismo, dijo: "Todos confirmamos, la producción lo armó, pero él no quiso compartir el debate y quiso frustrar el programa. Tampoco estarían permitiendo que me entrevisten a mí sola. Son las cosas que lamento, pero por otro lado es una oportunidad para darnos cuenta quién es quién, qué llegan a querer manipular, extorsionar, apretar para que no suceda lo inevitable y es que a cada uno se le caiga la careta y sepamos quién es quién".

"La democracia necesita de más debates de mas propuestas, de que las mujeres y hombres que nos involucremos en política, la buena política, la que da la cara, la que explica, la que respeta la libertad de expresión, la libertad de cada uno de expresarse".

Y cerró: "Lo lamento un montón, sé que son muchos los vecinos los que están atrás de la pantalla y lo lamento también por este canal que siempre fue referente en debates. En 2019 estuve acá debatiendo, hoy también de nuevo para querer contarles cuál es la diferencia entre uno y otro candidato, pero lo seguiremos haciendo a través de las redes y otros canales".

Ya una vez afuera de Multivisión, la intendenta dialogó con los medios presentes y opinó sobre lo ocurrido minutos antes que generó la indignación de miles de salteños e incluso en las redes sociales trataron de "papelón" la cancelación del debate.

"Lamentablemente no se pudo realizar y esto responde al pedido, al manoseo puntual del senador Durand donde, increíble que siga pretendiendo jugar con sus reglas caprichosamente y lo más preocupante es que le debemos respeto a la ciudadanía. La verdad que una campaña, el pretender ocupar un lugar, requiere de seriedad, pero sobre todo de ser auténticos y de dar la cara. Debatir es algo básico y fundamental. Los presidentes en Argentina debaten para que la ciudadanía elija. No solo ayer se levantó y se fue al medio del debate, sino que hoy, habiendo él confirmado la producción, habiendo planteado todo para que se haga el debate, decidió retirarse y lo más grave aún es que presionó hasta el final para que se levante el programa".

La intendenta Romero, en el estudio de Multivisión.

"Acá no es un tema de si él quería, le quedaba cómodo o no. Es que hubo una presión, lo que yo creo que a esta altura ya se lee como una censura, para que el programa finalmente no se haga, para que yo no esté en el aire ya que él no se animaba a debatir. Es grave y creo que está dando un muy mal ejemplo a la ciudadanía".

La intendenta hizo un punto y le habló a quienes no definieron su voto: "Hay mucha gente que a último momento define su voto. A ellos les quiero hablar. A quienes no sabían y lo iban a definir en los últimos días a partir de un debate, de analizar lo que cada uno dice o hace, creo que con esto quedó claro lo poco auténtico, lo poco verdadero que es el senador Durand".

"¿Con qué se pueden topar los salteños en el caso de elegirlos? Sobre todo si no le van a poder reclamar porque se va a esconder, los gremios no van a poder peticionarles porque con estas actitudes se va a esconder una peligrosidad para los salteños también".

La intendenta también se preguntó "¿por qué decide levantar el programa? La verdad que ha sido un momento difícil, pienso en los trabajadores del canal, los periodistas, un canal que históricamente organizaba debates, un debate al cual él y yo ya habíamos confirmado. Todos desconcertados porque directamente no es que permaneció en el estudio y se negó, sino que se encerró en una oficina también al costado. Sí, habría que explicarle qué le pasa o por qué se encierra. Pero bueno, yo soy esto, una mujer siempre al frente, auténtica, no tengo nada que ocultar, no tengo nada escondido en ningún placard".

Luego del incumplimiento por parte de Emiliano Durand, se conoció un video en el que se lo al senador muy incómodo en los pasillos del canal, hablando por el celular, y hasta evita cruzarse con la intendenta.

En las imágenes que circulan por las redes sociales se observa cuando Durand retrocede sobre sus pasos para no toparse con Bettina de frente. Tras esta incomprensible situación, el candidato decidió dejar el edificio del canal sin dar ningún tipo de explicación.

Comunicado flojo

Anoche, el canal emitió un comunicado que contradice todo lo que se promocionó incluso hasta ayer en esa pantalla televisiva. Adujeron que por el debate del miércoles que organizó la UNSa, "ya no era procedente volver a debatir y se acordó que se realizarían dos bloques separados, incluso se dejó establecido que la intendenta actual cerraría el programa en un segundo bloque: Emiliano Durand ingresaba a las 20.20 hs y Bettina Romero a las 20.45".

También escribieron: "La intendenta planteó un cambio de último momento en las condiciones establecidas. Esto no fue aceptado y desde la gerencia se decidió levantar el programa". Tampoco especificaron qué cambios.

Minutos después, Agustina Gallo, jefa de Gabinete de la Municipalidad, desmintió a Multivisión. "Yo acompañé a la Intendenta en el piso, como lo hicimos en 2019. Lamento toda esta mentira y esto forma parte de todo lo que venimos soportando desde que comenzó esta campaña".

"El único motivo que llevó a una situación compleja ideológicamente, fue que el senador Durand no quiso hablar los minutos que tenía acordado si la intendenta estaba en el canal. Eso pasó. No aceptamos esta forma de hacer periodismo, ni este mecanismo extorsivo de mentiras", agregó Gallo en su cuenta de Twitter.

