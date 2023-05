Se agrava la falta de stock en farmacias

El sector de farmacias continúa en estado de alerta en Salta. Sostienen que afrontan una situación delicada por la inflación imparable, los retrasos de pagos por parte de las obras sociales, las dificultades para reponer stock y a esto se suma el faltante de algunos productos como vitamina C, además de perfumes y maquillaje.

Durante un relevamiento efectuado por El Tribuno se detectó que desde hace días falta stock de comprimidos efervescentes de vitamina C como Berocca Plus y Supradyn Forte.

Desde una farmacia ubicada en el barrio Santa Ana, en la zona sur de la capital salteña, el encargado, Facundo Carrizo, explicó que "no es que hay faltante en general de medicamentos, pero sí hubo una fuerte suba", sostuvo.

Contó que en su caso no puede conseguir comprimidos efervescentes. "No pude reponer stock de Berocca Plus por 30 comprimidos ni de Supradyn Forte por 10", manifestó.

Con relación a las subas, refirió que por ejemplo hasta el 3 de abril pasado el Actron 600 mg Rápida Acción, por 10 comprimidos costaba 1.060 pesos y ahora cuesta 1,220 pesos (15%). En enero costaba 956 pesos (10%).

"Subió un 15 por ciento en un mes. Es muchísimo", expresó. Y aseguró que la suba de marzo pasado a abril fue de un 5 por ciento aproximadamente.

Los que peor la pasan a la hora de comprar los remedios son las personas que están en negro -como muchas personas en la provincia-. Es que al no tener obra social, no hay ningún tipo de descuento a la hora de comprar remedios.

En una farmacia ubicada en el barrio Intersindical, la empleada Marcela Simari contó que "lamentablemente nos vemos obligados a vender productos sueltos. La situación es diferente en las farmacias del centro que no venden sueltos. Sabemos que no debe hacerse, pero no queda otra alternativa".

El malestar de los clientes se hace evidente diariamente. "Primero la gente se enoja, se queja de los precios porque varían constantemente, pero lo terminan llevando", expresó.

Una cadena que se rompe

Al ser consultado por la problemática del retraso de pagos por parte de las obras sociales, el referente de la Cámara de Farmacias de Salta, Francisco Puló, explicó que analizan la situación para ver cómo pueden seguir funcionando.

"Con esta inflación es imposible mantener el sistema de prestación a las obras sociales, ya que cuando cobramos (por los aumentos) no podemos reponer stock. Y ahora ya se está rompiendo la cadena de pagos", manifestó.

Desde la Farmacia Sudamericana explicaron que la problemática de las obras sociales está complicada, sobre todo las sindicales. Días atrás hubo obras sociales suspendidas, incluso la que cubre al personal de farmacia y si bien ahora no se cortó ninguna, la situación puede variar con el correr de los días.

"El problema es que hoy en día, por ejemplo, si comprás un producto a 100 pesos y lo vendés a 130 pesos, cuando lo querés reponer te das con que sale 150 pesos y cuando te pagan lo hacen con todos los descuentos de la obra social a esos 100 pesos entonces se forma como un pozo negro porque no hay forma de volver a comprar lo que vos tenías. Hay farmacias que no pueden aguantar esta situación", hizo hincapié la farmaceútica y directora técnica del local, María Rosa Franza.

Además, "hubo faltante de vitaminas puntuales que son bastante consumidas en esta época en la que llega el clima frío", señaló la encargada de la farmacia, Graciela Sosa.

Con relación al rubro perfumería, cuesta lograr stock de perfumes importados y protectores solares con color. En este último caso se debe a que hay faltantes de componentes a nivel mundial.

Sobre las ventas señalaron: "El medicamento es algo de lo cual el paciente no se puede privar. A veces vemos los adultos mayores jubilados y nos da mucha pena porque les cuesta muchísimo poder acceder al medicamento por las problemáticas que tienen con las obras sociales y la situación económica", finalizaron.

